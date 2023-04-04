Три варіанти продовження кар'єри Реброва — не лише збірна України

Український фахівець може відмовитись від посади наставника національної команди

Український тренер Сергій Ребров отримав одразу кілька пропозицій для продовження кар'єри. Йому є з чого вибрати, головне зважити всі ризики перед рішенням.

Затребуваний наставник може опинитися біля керма європейської команди, повідомляють Новини.LIVE.

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Список клубів, у яких працював Сергій Ребров, не вразить уболівальників за межами України. Але принципи роботи 48-річного фахівця дозволяли йому досягати успіху на кожному щаблі кар'єри.

Термін дії контракту Реброва з "Аль-Айном" закінчується влітку 2023 року. Вже зараз український спеціаліст може обирати нове місце роботи. Варіантів у нього вистачає. Розглянемо основні їх.

Збірна України: найвища точка в кар'єрі

Практично будь-який тренер мріє попрацювати із національною командою своєї країни. Варіант із запрошенням Реброва до збірної України виник ще в той час, коли він працював у угорському "Ференцвароші". Але у тренера "не збігався графік" з діями Української Асоціації футболу. Коли звільнили Шевченка, Ребров не зміг покинути свій клуб. Після відставки Петракова він уже працював у ОАЕ.

Згідно з не підтвердженою інформацією, в УАФ готові запропонувати Реброву контракт до літа 2026 року. Він може пройти з командою відбір на ЧС-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. І це підтверджує, що в Україні не дуже вірять у перспективи поїхати на Євро-2024, аж надто складна група дісталася "синьо-жовтим". Натомість робота в рамках відбору на континентальну першість допоможе тренеру краще дізнатися про команду.

Інша річ, що УАФ не зможе запропонувати Реброву вигідний контракт.

Продовження угоди з "Аль-Айном"

За непідтвердженими даними, український фахівець отримує в ОАЕ три мільйони євро на рік. Це чималі гроші, які Ребров не отримає ні у збірній України, ні навіть у київському "Динамо".

Джерела стверджують, що "Аль-Айн" хоче продовжити контракт із тренером. І Ребров серйозно розмірковує над цією пропозицією. Тренера можна зрозуміти, його високо цінують в Еміратах.

"Інтер" та "Тоттенгем" — фантастичні варіанти

Напередодні в українській пресі з'явилася інформація, що у послугах Реброва зацікавлені клуби, які "регулярно беруть участь у Лізі чемпіонів". Нам вдалося знайти в англійській та італійській пресі непряме підтвердження інтересу до українського фахівця з боку "Тоттенгема" та "Інтера" відповідно.

Момент для призначення Реброва в один із цих клубів справді підходящий. Лондонці нещодавно зі скандалом звільнили Антоніо Конте. Наставник команди звик рахувати гроші й цілком може призначити не дорогого англійського фахівця, а колишнього форварда "шпор" Реброва.

В Італії незадоволені роботою Індзагі. Там теж змушені заощаджувати, тому й виник варіант з українцем. Проте не є основним кандидатом на вакансію наставника "нерадзуррі".

У Сергія Реброва чимало варіантів для продовження кар'єри. Збірна України не є головним із них, але це хороша можливість заявити про себе на рівні тренерів, які візьмуть участь у ЧС-2026. Вже за кілька місяців стане зрозуміло, якою опцією скористається тренер.

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