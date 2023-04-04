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"Челси" выбирает тренера: известны главные кандидаты

4 апреля 2023 17:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси выбирает тренера — известны главные кандидаты
"Синие" ведут переговоры с известным наставником
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Уже в апреле у лондонского "Челси" появится новый главный тренер. Владелец клуба Тодд Боули выбирает наставника из трех основных кандидатур. 

Все претенденты на пост тренера "синих" хорошо известны в мире футбола, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. 

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"Челси" поспешил отправить в отставку Грэма Поттера посреди сезона для того, чтобы провести переговоры с Юлианом Нагельсманном. На бывшего тренера "Баварии" претендуют еще несколько клубов во главе с "Лестером". 

Юлиан Нагельсманн

Нагельсманн заявил, что не собирается возвращаться к работе до лета, однако "Челси" готовит молодому специалисту щедрое предложение. Тодд Боули хочет найти нового тренера еще до середины апреля. 

Другие кандидаты на пост наставника "синих" 

Если "Челси" не удастся договориться с Юлианом Нагельсманном, лондонский клуб обратится к другим наставникам. Одним из них является Луис Энрике, который в конце 2022 года ушел из сборной Испании. Недавно он объявил, что готов вернуться к активной работе. 

Луис Энрике

Еще одним кандидатом на пост наставника "Челси" является португалец Рубен Аморим. Он работает с лиссабонским "Спортингом", но может откликнуться на предложение "синих". 

Напомним, Александр Зинченко может покинуть "Арсенал". Английский клуб готов поменять украинца на другого футболиста. 

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.  

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

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