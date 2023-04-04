Челсі обирає тренера — відомі головні кандидати

"Сині" ведуть переговори з відомим наставником

Вже у квітні у лондонського "Челсі" з'явиться новий головний тренер. Власник клубу Тодд Боулі обирає наставника із трьох основних кандидатур.

Усі претенденти на посаду тренера "синіх" добре відомі у світі футболу, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

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"Челсі" поспішив відправити у відставку Грема Поттера посеред сезону для того, щоб провести переговори з Юліаном Нагельсманном. На колишнього тренера "Баварії" претендують ще кілька клубів на чолі із "Лестером".

Нагельсманн заявив, що не збирається повертатися до роботи до літа, проте "Челсі" готує молодому фахівцю щедру пропозицію. Тодд Боулі хоче знайти нового тренера ще до середини квітня.

Інші кандидати на посаду наставника "синіх"

Якщо "Челсі" не вдасться домовитися з Юліаном Нагельсманном, лондонський клуб звернеться до інших наставників. Одним із них є Луїс Енріке, який наприкінці 2022 року пішов зі збірної Іспанії. Нещодавно він оголосив, що готовий повернутись до активної роботи.

Ще одним кандидатом на посаду наставника "Челсі" є португалець Рубен Аморім. Він працює з лісабонським "Спортингом", але може відгукнутися на пропозицію "синіх".

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