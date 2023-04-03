"Челси" платит уволенным тренерам огромные деньги — сколько получил Поттер

Почему лондонский клуб поспешил с увольнением Грэма Поттера

Новый владелец английского "Челси" Тодд Боули нарушил обещание, которое дал болельщикам команды вскоре после прихода в клуб. Он отправил в отставку уже второго тренера за сезон.

Грэм Поттер продолжил традицию "Челси" и получил огромную денежную компенсацию, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Грэм Поттер стал пятнадцатым уволенным тренером в новейшей истории "Челси" — и вторым за время пока еще короткой эпохи правления Тодда Боули. Он обещал болельщикам "синих" не повторять ошибок Романа Абрамовича, бывшего владельца клуба. Но еще осенью 2022 года забыл про свои слова. В начале апреля-2023 история повторилась.

Что получит Поттер после отставки из "Челси"?

Боули можно понять. Он совершил ошибку, пригласив в топ-клуб достаточно тренера из "средней" команды. Риск себя не оправдал, Грэм Поттер не стал новым Хосепом Гвардиолой. Команда находится в глубоком кризисе, за последние месяцы ситуация не улучшилась. Поттеру давали шансы проявить себя, но терпение руководства "Челси" не безразмерно.

По итогам 29 туров у "синих" 11 место в турнирной таблице и матч в запасе. От зоны еврокубков команду отделяют 11 очков. В Лигу чемпионов на следующий сезон пробиться почти невозможно. Однако "Челси" вышел в четвертьфинал ЛЧ-2023, где сыграет с немецкой "Баварией". Остается открытым вопрос о том, кто будет готовить команду к этому противостоянию.

Руководство "Челси" за последние полгода неоднократно демонстрировало, что не считает деньги. В зимнее трансферное окно клуб потратил 300 млн евро. За удовольствие досрочно уволить Грэма Поттера "синим" тоже пришлось заплатить. Точная сумма пока не известна, но в прессе называют цифры от 35 до 60 млн фунтов стерлингов. Учитывая, что за его назначение в сентябре прошлого года "Челси" заплатил "Брайтону" 27 миллионов, удовольствие получилось очень дорогим.

Сколько "Челси" платил уволенным тренерам?

Впрочем, лондонцам не привыкать обеспечивать безбедную старость своим бывшим тренерам. Антонио Конте и Жозе Моуринью в свое время сорвали настоящий куш после увольнения из "Челси". Томасу Тухелю тоже не на что жаловаться. А отставка Поттера может стать рекордной в истории как "синих", так и всего британского футбола. Однако не исключено, что клуб и тренер договорились о меньшей сумме отступных.

Только три тренера не получили от "Челси" компенсацию за досрочное увольнение. Это испанец Рафаэль Бенитес (май 2013 года), нидерландец Гус Хиддинк (май 2016) и итальянец Маурицио Сарри (июль 2019). Причем Бенитес и Сарри выигрывали с "Челси" Лигу Европы.

Компенсации тренерам в истории "Челси"

Антонио Конте (2018) — 26,6 млн;

Жозе Моуринью (2007) — 23,1 млн;

Томас Тухель (2022) — 13 млн;

Луис Фелипе Сколари (2009) — 12,6 млн;

Андре Виллаш-Боаш (2012) — 12 млн;

Роберто Ди Маттео (2012) — 10,7 млн;

Жозе Моуринью (2015) — 8,3 млн;

Карло Анчелотти (2011) — 6 млн;

Клаудио Раньери (2004) — 6 млн;

Аврам Грант (2008) — 5,2 млн;

Фрэнк Лэмпард (2021) — 2 млн.

Почему "Челси" уволил Поттера посреди сезона

Вряд ли другой тренер сможет обеспечить "синим" место в Лиге чемпионов по итогам сезона. Так что есть всего две причины, по которым Поттер ушел уже сейчас, а не в июне.

Новый наставник сможет привыкнуть к команде за остаток текущего сезона. Он начнет подготовку к следующей кампании уже с твердым пониманием, как решить поставленную задачу.

Катализатором увольнения Поттера могла стать недавняя отставка из "Лестера" Брендана Роджерса. Сразу после этого появилась информация о переговорах "лис" с Юлианом Нагельсманном. Однако этого тренера хочет видеть в команде и Тодд Боули. Учитывая сумму отступных для Поттера, это желание очень велико.

Напомним, легенда "Милана" Паоло Мальдини грубо раскритиковал наставника "Наполи" Лучано Спаллетти после победы "россонери" над неаполитанцами.

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.