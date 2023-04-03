"Челсі" платить звільненим тренерам величезні гроші — скільки отримав Поттер

Чому лондонський клуб поспішив зі звільненням Грема Поттера

Новий власник англійського "Челсі" Тодд Боулі порушив обіцянку, яку дав уболівальникам команди незабаром після приходу до клубу. Він відправив у відставку вже другого тренера за сезон.

Грем Поттер продовжив традицію "Челсі" та отримав величезну грошову компенсацію, повідомляють Новини.LIVE.

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Грем Поттер став п'ятнадцятим звільненим тренером у новітній історії "Челсі" — і другим за час поки що короткої доби правління Тодда Боулі. Він обіцяв уболівальникам "синіх" не повторювати помилок Романа Абрамовича, колишнього власника клубу. Але ще восени 2022 року забув про свої слова. На початку квітня-2023 року історія повторилася.

Що отримає Поттер після відставки з "Челсі"?

Боулі можна зрозуміти. Він зробив помилку, запросивши до топ клубу достатньо тренера з "середньої" команди. Ризик себе не виправдав, Грем Поттер не став новим Хосепом Гвардіолою. Команда перебуває в глибокій кризі, за останні місяці ситуація не покращала. Поттеру давали шанси проявити себе, але терпіння керівництва "Челсі" не є безрозмірним.

За підсумками 29 турів у "синіх" 11 місце у турнірній таблиці та матч у запасі. Від зони єврокубків команду відокремлюють 11 очок. У Лігу чемпіонів наступного сезону пробитися майже неможливо. Однак "Челсі" вийшов до чвертьфіналу ЛЧ-2023, де зіграє з німецькою "Баварією". Залишається відкритим питання про те, хто готуватиме команду до цього протистояння.

Керівництво "Челсі" за останні пів року неодноразово демонструвало, що не рахує гроші. У зимове трансферне вікно клуб витратив 300 млн євро. За задоволення достроково звільнити Грема Поттера "синім" теж довелося заплатити. Точна сума поки що не відома, але в пресі називають цифри від 35 до 60 млн фунтів стерлінгів. Зважаючи на те, що за його призначення у вересні минулого року "Челсі" заплатив "Брайтону" 27 мільйонів, задоволення вийшло дуже дорогим.

Скільки "Челсі" платив звільненим тренерам?

Втім, лондонцям не звикати забезпечувати безбідну старість своїм колишнім тренерам. Антоніо Конте та Жозе Моурінью свого часу зірвали справжній куш після звільнення з "Челсі". Томасу Тухелю теж нема на що скаржитися. А відставка Поттера може стати рекордною як "синіх", так і всього британського футболу. Проте не виключено, що клуб та тренер домовилися про меншу суму відступних.

Лише три тренери не отримали від "Челсі" компенсації за дострокове звільнення. Це іспанець Рафаель Бенітес (травень 2013 року), нідерландець Гус Хіддінк (травень 2016) та італієць Мауріціо Саррі (липень 2019). Причому Бенітес та Саррі вигравали з "Челсі" Лігу Європи.

Компенсації тренерам в історії "Челсі"

Антоніо Конте (2018) — 26,6 млн;

Жозе Моурінью (2007) — 23,1 млн;

Томас Тухель (2022) — 13 млн;

Луїс Феліпе Сколарі (2009) — 12,6 млн;

Андре Віллаш-Боаш (2012) — 12 млн;

Роберто Ді Маттео (2012) — 10,7 млн;

Жозе Моурінью (2015) — 8,3 млн;

Карло Анчелотті (2011) — 6 млн;

Клаудіо Раньєрі (2004) — 6 мон;

Аврам Грант (2008) — 5,2 млн;

Френк Лемпард (2021) — 2 млн.

Чому "Челсі" звільнив Поттера посеред сезону

Навряд чи інший тренер зможе забезпечити "синім" місце у Лізі чемпіонів за підсумками сезону. Отже, є лише дві причини, через які Поттер пішов уже зараз, а не в червні.

Новий наставник зможе звикнути до команди за решту поточного сезону. Він розпочне підготовку до наступної кампанії вже з твердим розумінням, як вирішити поставлене завдання.

Каталізатором звільнення Поттера могла стати нещодавня відставка з "Лестера" Брендана Роджерса. Відразу після цього з'явилася інформація про переговори "лисиць" з Юліаном Нагельсманном. Однак цього тренера хоче бачити у команді й Тодд Боулі. З огляду на суму відступних для Поттера це бажання дуже велике.

Нагадаємо, легенда "Мілана" Паоло Мальдіні грубо розкритикував наставника "Наполі" Лучано Спаллетті після перемоги "россонері" над неаполітанцями.

Минулими вихідними відразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема та Артем Довбик.