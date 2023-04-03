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Мальдини грубо обругал Спаллетти: скандал в Серии А

3 апреля 2023 11:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мальдини грубо обругал Спаллетти — скандал в Серии А
Спаллетти не смог смириться с поражением "Наполи"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время центрального матча 28 тура итальянской Серии А произошла стычка директора "Милана" Паоло Мальдини и главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти. 

"Россонери" добыли уверенную победу, но на этом история не закончилась, сообщает La Gazzetta dello Sport

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"Милан" разгромил на "Джузеппе Меацца" "Наполи" со счетом 4:0. Во время поединка на поле и за его пределами бушевали настоящие итальянские страсти. 

Лучано Спаллетти

Причина конфликта Мальдини и Спаллетти

Директор "Милана" Паоло Мальдини поссорился с тренером "Наполи" Лучано Спаллетти прямо во время перерыва этого противостояния. Перед началом второго тайма Спаллетти пожаловался главному арбитру матча на желтую карточку Станислава Лоботки, которую игрок получил на 40-й минуте. Почти сразу в разговор вмешался Мальдини.

"Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого х***а тебе еще нужно?" — спросил Паоло Мальдини.

В "Милане" обвинили тренера "Наполи" в том, что он обратил внимание арбитра на празднование гола Рафы Леау. Однако Спаллетти отрицает это. Он настаивает на том, что не согласен только с предупреждением Лоботки. 

Известно, что после финального свистка Спаллетти и Леау пожали друг другу руки. Но Мальдини продолжи выяснять отношения с наставником "Наполи". 

Несмотря на поражение, команда Спаллетти остается на первом месте в турнирной таблице и опережает на 16 очков. 

Напомним, в Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

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