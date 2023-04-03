Мальдини грубо обругал Спаллетти: скандал в Серии А
Во время центрального матча 28 тура итальянской Серии А произошла стычка директора "Милана" Паоло Мальдини и главного тренера "Наполи" Лучано Спаллетти.
"Россонери" добыли уверенную победу, но на этом история не закончилась, сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Милан" разгромил на "Джузеппе Меацца" "Наполи" со счетом 4:0. Во время поединка на поле и за его пределами бушевали настоящие итальянские страсти.
Причина конфликта Мальдини и Спаллетти
Директор "Милана" Паоло Мальдини поссорился с тренером "Наполи" Лучано Спаллетти прямо во время перерыва этого противостояния. Перед началом второго тайма Спаллетти пожаловался главному арбитру матча на желтую карточку Станислава Лоботки, которую игрок получил на 40-й минуте. Почти сразу в разговор вмешался Мальдини.
"Мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл титул, какого х***а тебе еще нужно?" — спросил Паоло Мальдини.
В "Милане" обвинили тренера "Наполи" в том, что он обратил внимание арбитра на празднование гола Рафы Леау. Однако Спаллетти отрицает это. Он настаивает на том, что не согласен только с предупреждением Лоботки.
Известно, что после финального свистка Спаллетти и Леау пожали друг другу руки. Но Мальдини продолжи выяснять отношения с наставником "Наполи".
Несмотря на поражение, команда Спаллетти остается на первом месте в турнирной таблице и опережает на 16 очков.
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