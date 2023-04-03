Спортсмен та тренер Билобровка погиб в Бахмуте

Украинский военнослужащий до конца остался верен присяге

Известный в полтавской области тренер боевых единоборств Алексай Билобровка погиб в Донецкой области. Украинский военнослужащий пожертвовал собой при обороне Бахмута.

Украинского спортсмена уже проводили в последний путь, сообщили в Facebook местные власти.

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Алексей Билобровка всего год не дожил до своего тридцатилетия. В конце марта 2023 года его похоронили в Горишних Плавнях. До начала полномасштабного военного вторжения в Украину Билобровка был известным в Полтавской области спортсменом и тренером, занимался боевыми единоборствами.

Кем был Алексей Билобровка?

Алексей с детства занимался спортом, стал настоящим мастером восточных единоборств, преподавал этот вид боевого искусства для детей и молодежи. Он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 11 апреля 2022 года, поскольку в прошлом имел армейский опыт.

Спортсмен успел побывать во многих горячих точках Украины, а 18 марта старший солдат Алексей Билобровка погиб в Бахмуте Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он до конца остался верен военной присяге.

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