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Спортсмен та тренер Билобровка погиб в Бахмуте

3 апреля 2023 08:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Спортсмен та тренер Билобровка погиб в Бахмуте
Украинский военнослужащий до конца остался верен присяге
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный в полтавской области тренер боевых единоборств Алексай Билобровка погиб в Донецкой области. Украинский военнослужащий пожертвовал собой при обороне Бахмута. 

Украинского спортсмена уже проводили в последний путь, сообщили в Facebook местные власти.  

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Алексей Билобровка всего год не дожил до своего тридцатилетия. В конце марта 2023 года его похоронили в Горишних Плавнях. До начала полномасштабного военного вторжения в Украину Билобровка был известным в Полтавской области спортсменом и тренером, занимался боевыми единоборствами. 

Алексей Билобровка

Кем был Алексей Билобровка?

Алексей с детства занимался спортом, стал настоящим мастером восточных единоборств, преподавал этот вид боевого искусства для детей и молодежи. Он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 11 апреля 2022 года, поскольку в прошлом имел армейский опыт. 

Спортсмен успел побывать во многих горячих точках Украины, а 18 марта старший солдат Алексей Билобровка погиб в Бахмуте Донецкой области во время выполнения боевого задания. Он до конца остался верен военной присяге.

Защитника Украины похоронили в Горишних Плавнях Полтавской области на территории военного мемориала "Их имена будут жить вечно" под залпы почетного караула. 

Напомним, стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти назвал причину разгромного поражения команды от "Милана" со счетом 0:4 в Серии А. 

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