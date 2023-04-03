Спортсмен та тренер Білобровка загинув у Бахмуті

Український військовослужбовець до кінця залишився вірним присязі

Відомий у Полтавській області тренер бойових єдиноборств Олексій Білобровка загинув у Донецькій області. Український військовослужбовець пожертвував собою під час оборони Бахмута.

Українського спортсмена вже проводили в останню путь, повідомила у Facebook місцева влада.

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Олексій Білобровка лише рік не дожив до свого тридцятиріччя. Наприкінці березня 2023 року його поховали у Горішніх Плавнях. До початку повномасштабного військового вторгнення в Україну Білобровка був відомим у Полтавській області спортсменом та тренером, займався бойовими єдиноборствами.

Ким був Олексій Білобровка?

Олексій із дитинства займався спортом, став справжнім майстром східних єдиноборств, викладав цей вид бойового мистецтва для дітей та молоді. Він був мобілізований до лав Збройних сил України (ЗСУ) 11 квітня 2022 року, оскільки в минулому мав армійський досвід.

Спортсмен встиг побувати у багатьох гарячих точках України, а 18 березня старший солдат Олексій Білобровка загинув у Бахмуті Донецької області під час виконання бойового завдання. Він до кінця залишився вірним військовій присязі.

Захисника України поховали у Горішніх Плавнях Полтавської області на території військового меморіалу "Їхні імена житимуть вічно" під залпи почесної варти.

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