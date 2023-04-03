Индзаги могут уволить из "Интера": известно имя нового тренера
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги в ближайшее время может быть уволен. Руководство клуба недовольно результатами работы молодого наставника.
Потенциальная замена Индзаги уже найдена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Симоне Индзаги оказался на грани увольнения из "Интера". Руководство клуба разочаровано результатами 46-летнего наставника в чемпионате Италии по футболу.
В пяти последних матчах Серии А "Интер" допустил три поражения. В минувшие выходные "нерадзурри" проиграли дома "Фиорентине" со счетом 0:1.
Кто может возглавить "Интер"?
Игровой кризис отбросил "Интер" на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды Индзаги столько же очков, сколько у "Ромы" Моуринью. "Аталанта" отстает от них всего на два балла. Если "Интер" опустится еще ниже в турнирной таблице, то выпадет из зоны Лиги чемпионов.
Индзаги удерживается на своем посту только благодаря тому, что "Интер" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но если серия поражений затянется, его уволят.
Новым главным тренером "Интера" может стать бывший защитник команды Кристиан Киву. Он работает наставником футболистов "нерадзурри" в возрасте до 19 лет. Также руководство "Интера" рассматривает варианты с приглашением Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Тиаго Моттой или Диего Симеоне.
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