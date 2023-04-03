Индзаги могут уволить из Интера — известно имя нового тренера

Боссы "нерадзурри" уже ищут нового главного тренера

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги в ближайшее время может быть уволен. Руководство клуба недовольно результатами работы молодого наставника.

Потенциальная замена Индзаги уже найдена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Симоне Индзаги оказался на грани увольнения из "Интера". Руководство клуба разочаровано результатами 46-летнего наставника в чемпионате Италии по футболу.

В пяти последних матчах Серии А "Интер" допустил три поражения. В минувшие выходные "нерадзурри" проиграли дома "Фиорентине" со счетом 0:1.

Кто может возглавить "Интер"?

Игровой кризис отбросил "Интер" на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды Индзаги столько же очков, сколько у "Ромы" Моуринью. "Аталанта" отстает от них всего на два балла. Если "Интер" опустится еще ниже в турнирной таблице, то выпадет из зоны Лиги чемпионов.

Индзаги удерживается на своем посту только благодаря тому, что "Интер" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но если серия поражений затянется, его уволят.

Новым главным тренером "Интера" может стать бывший защитник команды Кристиан Киву. Он работает наставником футболистов "нерадзурри" в возрасте до 19 лет. Также руководство "Интера" рассматривает варианты с приглашением Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Тиаго Моттой или Диего Симеоне.

Напомним, в Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер.

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом.

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.