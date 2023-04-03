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Индзаги могут уволить из "Интера": известно имя нового тренера

3 апреля 2023 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Индзаги могут уволить из Интера — известно имя нового тренера
Боссы "нерадзурри" уже ищут нового главного тренера
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги в ближайшее время может быть уволен. Руководство клуба недовольно результатами работы молодого наставника

Потенциальная замена Индзаги уже найдена, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Симоне Индзаги оказался на грани увольнения из "Интера". Руководство клуба разочаровано результатами 46-летнего наставника в чемпионате Италии по футболу. 

В пяти последних матчах Серии А "Интер" допустил три поражения. В минувшие выходные "нерадзурри" проиграли дома "Фиорентине" со счетом 0:1. 

Симоне Индзаги

Кто может возглавить "Интер"?

Игровой кризис отбросил "Интер" на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды Индзаги столько же очков, сколько у "Ромы" Моуринью. "Аталанта" отстает от них всего на два балла. Если "Интер" опустится еще ниже в турнирной таблице, то выпадет из зоны Лиги чемпионов. 

Индзаги удерживается на своем посту только благодаря тому, что "Интер" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но если серия поражений затянется, его уволят.

Кристиан Киву

Новым главным тренером "Интера" может стать бывший защитник команды Кристиан Киву. Он работает наставником футболистов "нерадзурри" в возрасте до 19 лет. Также руководство "Интера" рассматривает варианты с приглашением Антонио Конте, Роберто Де Дзерби, Тиаго Моттой или Диего Симеоне.

Напомним, в Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

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