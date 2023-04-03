Індзагі можуть звільнити з Інтера — відоме ім'я нового тренера

Боси "нерадзуррі" вже шукають нового головного тренера

Головного тренера міланського "Інтера" Сімоне Індзагі найближчим часом може бути звільнено. Керівництво клубу незадоволене результатами роботи молодого наставника.

Потенційну заміну Індзагі вже знайдено, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У п'яти останніх матчах Серії А "Інтер" припустився трьох поразок. Минулими вихідними "нерадзуррі" програли вдома "Фіорентині" з рахунком 0:1.

Хто може очолити "Інтер"?

Ігрова криза відкинула "Інтер" на четвертий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Італії. У команди Індзагі стільки ж очок, скільки у "Роми" Моурінью. "Аталанта" відстає від них лише на два бали. Якщо "Інтер" опуститься ще нижче у турнірній таблиці, то випаде із зони Ліги чемпіонів.

Індзагі утримується на посаді лише завдяки тому, що "Інтер" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Але якщо серія поразок затягнеться, його звільнять.

Новим головним тренером "Інтеру" може стати колишній захисник команди Крістіан Ківу. Він працює наставником футболістів "нерадзуррі" віком до 19 років. Також керівництво "Інтера" розглядає варіанти із запрошенням Антоніо Конте, Роберто Де Дзербі, Тьяго Мотти або Дієго Сімеоне.

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