Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Індзагі можуть звільнити з "Інтера": відоме ім'я нового тренера arrow

Індзагі можуть звільнити з "Інтера": відоме ім'я нового тренера

3 квітня 2023 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Індзагі можуть звільнити з Інтера — відоме ім'я нового тренера
Боси "нерадзуррі" вже шукають нового головного тренера
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головного тренера міланського "Інтера" Сімоне Індзагі найближчим часом може бути звільнено. Керівництво клубу незадоволене результатами роботи молодого наставника.

Потенційну заміну Індзагі вже знайдено, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

Сімоне Індзагі опинився на межі звільнення з "Інтера". Керівництво клубу розчароване результатами 46-річного наставника у чемпіонаті Італії з футболу.

У п'яти останніх матчах Серії А "Інтер" припустився трьох поразок. Минулими вихідними "нерадзуррі" програли вдома "Фіорентині" з рахунком 0:1.

Сімоне Індзагі

Хто може очолити "Інтер"?

Ігрова криза відкинула "Інтер" на четвертий рядок у турнірній таблиці чемпіонату Італії. У команди Індзагі стільки ж очок, скільки у "Роми" Моурінью. "Аталанта" відстає від них лише на два бали. Якщо "Інтер" опуститься ще нижче у турнірній таблиці, то випаде із зони Ліги чемпіонів.

Індзагі утримується на посаді лише завдяки тому, що "Інтер" пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Але якщо серія поразок затягнеться, його звільнять.

Крістіан Ківу

Новим головним тренером "Інтеру" може стати колишній захисник команди Крістіан Ківу. Він працює наставником футболістів "нерадзуррі" віком до 19 років. Також керівництво "Інтера" розглядає варіанти із запрошенням Антоніо Конте, Роберто Де Дзербі, Тьяго Мотти або Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, у Бахмуті загинув відомий український спортсмен та тренер.

Став відомий головний кандидат на посаду тренера англійського "Челсі". Клуб уже веде переговори із молодим фахівцем.

Минулими вихідними одразу кілька відомих форвардом встановили рекорди результативності. Серед них Карім Бензема та Артем Довбик.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB