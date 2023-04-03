Мальдіні грубо вилаяв Спаллетті — скандал у Серії А

Спаллетті не зміг змиритися з поразкою "Наполі"

Під час центрального матчу 28 туру італійської Серії А відбулася сутичка директора "Мілана" Паоло Мальдіні та головного тренера "Наполі" Лучано Спаллетті.

"Россонері" здобули впевнену перемогу, але на цьому історія не закінчилася, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Причина конфлікту Мальдіні та Спаллетті

Директор "Мілана" Паоло Мальдіні посварився з тренером "Наполі" Лучано Спаллетті під час перерви цього протистояння. Перед початком другого тайму Спаллетті нарік головному арбітру матчу на жовту картку Станіслава Лоботки, яку гравець отримав на 40-й хвилині. Майже одразу в розмову втрутився Мальдіні.

"Містер, ти нервуєш, але ти вже виграв титул, якого х***а тобі ще потрібно?" — спитав Паоло Мальдіні.

У "Мілані" звинуватили тренера "Наполі" у тому, що він звернув увагу арбітра на святкування голу Рафи Леау. Однак Спаллетті заперечує це. Він наполягає на тому, що не погоджується лише з попередженням Лоботки.

Відомо, що після фінального свистка Спаллетті та Леау потиснули один одному руки. Але Мальдіні продовжуй з'ясовувати стосунки з наставником "Наполі".

Попри поразку, команда Спаллетті залишається на першому місці у турнірній таблиці та випереджає на 16 очок.

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