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Дружина Усика показала, як окупанти спотворили Харків

5 квітня 2023 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика показала, як окупанти спотворили Харків
Дружина відомого українського спортсмена побувала у Харкові
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Катерина Усик поділилася кадрами зруйнованих російськими загарбниками районів Харкова. Дружина українського боксера побувала у прифронтовому місті.

Дружина чемпіона світу з боксу продемонструвала страшні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика побувала у Харкові. Катерина Усик не розповіла про мету візиту до прифронтового міста, але поділилася страшними кадрами частково зруйнованого міста.

Instagram Катерині Усик

Кадри Харкова

Харків'яни практично щодня стикаються з ракетним обстрілом з боку Бєлгородської області росії. Містяни стоїчно реагують на перманентну небезпеку, але гостей міста шокує ситуація у Харкові.

Катерина Усик не стала винятком. Вона побувала у Харкові другого квітня та поділилася з передплатниками своєї сторінки у соціальній мережі кадрами зруйнованих фасадів та вибитих у будинках вікнах.

Instagram Катерині Усик

Дружина Олександра Усика не почала нічого пояснювати у підписі до знімків, просто вказавши, що перебуває в Харкові. Чоловік на знімках немає. Не виключено, що цю подорож Катерина здійснила без чемпіона.

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