Дружина Усика показала, як окупанти спотворили Харків
Катерина Усик поділилася кадрами зруйнованих російськими загарбниками районів Харкова. Дружина українського боксера побувала у прифронтовому місті.
Дружина чемпіона світу з боксу продемонструвала страшні фотографії на своїй сторінці в Instagram.
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика побувала у Харкові. Катерина Усик не розповіла про мету візиту до прифронтового міста, але поділилася страшними кадрами частково зруйнованого міста.
Кадри Харкова
Харків'яни практично щодня стикаються з ракетним обстрілом з боку Бєлгородської області росії. Містяни стоїчно реагують на перманентну небезпеку, але гостей міста шокує ситуація у Харкові.
Катерина Усик не стала винятком. Вона побувала у Харкові другого квітня та поділилася з передплатниками своєї сторінки у соціальній мережі кадрами зруйнованих фасадів та вибитих у будинках вікнах.
Дружина Олександра Усика не почала нічого пояснювати у підписі до знімків, просто вказавши, що перебуває в Харкові. Чоловік на знімках немає. Не виключено, що цю подорож Катерина здійснила без чемпіона.
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