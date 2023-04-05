Дружина Усика показала, як окупанти спотворили Харків

Дружина відомого українського спортсмена побувала у Харкові

Катерина Усик поділилася кадрами зруйнованих російськими загарбниками районів Харкова. Дружина українського боксера побувала у прифронтовому місті.

Дружина чемпіона світу з боксу продемонструвала страшні фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика побувала у Харкові. Катерина Усик не розповіла про мету візиту до прифронтового міста, але поділилася страшними кадрами частково зруйнованого міста.

Кадри Харкова

Харків'яни практично щодня стикаються з ракетним обстрілом з боку Бєлгородської області росії. Містяни стоїчно реагують на перманентну небезпеку, але гостей міста шокує ситуація у Харкові.

Катерина Усик не стала винятком. Вона побувала у Харкові другого квітня та поділилася з передплатниками своєї сторінки у соціальній мережі кадрами зруйнованих фасадів та вибитих у будинках вікнах.

Дружина Олександра Усика не почала нічого пояснювати у підписі до знімків, просто вказавши, що перебуває в Харкові. Чоловік на знімках немає. Не виключено, що цю подорож Катерина здійснила без чемпіона.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

А півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик розчарував уболівальників команди у матчі проти "Ліверпуля".