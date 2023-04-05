Известный клуб освободит место для Луческу — Мирча уйдет из Динамо

Жорже Жезуш будет уволен в ближайшее время

Турецкий "Фенербахче" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Жорже Жезуша. Руководство клуба недовольно результатами команды под руководством португальского наставника.

Новым тренером стамбульцев может стать Мирча Луческу, сообщил журналист Педру Алмейда.

Читайте также:

"Фенербахче" практически утратил шансы на завоевание чемпионского титула в Турции. После 26 туров команда Жорже Жезуша расположилась на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Галатасарая" на девять очков и имеет матч в запасе. Из Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8, пропустив в четвертьфинал испанскую "Севилью".

Кто возглавит "Фенербахче"?

Руководство стамбульского клуба уже обсуждает с тренером Жорже Жезушем условия досрочного расторжения контракта. Он возглавил "Фенербахче" п прошлом году, но не сумел выполнить поставленные перед командой цели.

Новым главным тренером "Фенербахче" может стать Мирча Луческу. Румынский наставник давно находится в сфере интересов стамбульского клуба. Переговоры об уходе Жезуша могут свидетельствовать о том, что "Фенербахче" получил предварительное согласие Луческу возглавить команду.

Опытный специалист еще недавно говорил о том, что не бросит "Динамо", однако его уход выгоден и руководству украинского клуба. В нынешнем сезоне "бело-синие" перестали прогрессировать и почти потеряли шансы на завоевание чемпионского титула.

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто.