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Известный клуб освободит место для Луческу: Мирча уйдет из "Динамо"

5 апреля 2023 09:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный клуб освободит место для Луческу — Мирча уйдет из Динамо
Жорже Жезуш будет уволен в ближайшее время
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Турецкий "Фенербахче" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Жорже Жезуша. Руководство клуба недовольно результатами команды под руководством португальского наставника.

Новым тренером стамбульцев может стать Мирча Луческу, сообщил журналист Педру Алмейда.

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"Фенербахче" практически утратил шансы на завоевание чемпионского титула в Турции. После 26 туров команда Жорже Жезуша расположилась на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Галатасарая" на девять очков и имеет матч в запасе. Из Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8, пропустив в четвертьфинал испанскую "Севилью". 

Фенербахче

Кто возглавит "Фенербахче"?

Руководство стамбульского клуба уже обсуждает с тренером Жорже Жезушем условия досрочного расторжения контракта. Он возглавил "Фенербахче" п прошлом году, но не сумел выполнить поставленные перед командой цели.

Новым главным тренером "Фенербахче" может стать Мирча Луческу. Румынский наставник давно находится в сфере интересов стамбульского клуба. Переговоры об уходе Жезуша могут свидетельствовать о том, что "Фенербахче" получил предварительное согласие Луческу возглавить команду. 

Мирча Луческу

Опытный специалист еще недавно говорил о том, что не бросит "Динамо", однако его уход выгоден и руководству украинского клуба. В нынешнем сезоне "бело-синие" перестали прогрессировать и почти потеряли шансы на завоевание чемпионского титула. 

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

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