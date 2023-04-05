Известный клуб освободит место для Луческу: Мирча уйдет из "Динамо"
Турецкий "Фенербахче" в ближайшее время отправит в отставку главного тренера команды Жорже Жезуша. Руководство клуба недовольно результатами команды под руководством португальского наставника.
Новым тренером стамбульцев может стать Мирча Луческу, сообщил журналист Педру Алмейда.
"Фенербахче" практически утратил шансы на завоевание чемпионского титула в Турции. После 26 туров команда Жорже Жезуша расположилась на втором месте в турнирной таблице. Она отстает от "Галатасарая" на девять очков и имеет матч в запасе. Из Лиги Европы команда вылетела на стадии 1/8, пропустив в четвертьфинал испанскую "Севилью".
Кто возглавит "Фенербахче"?
Руководство стамбульского клуба уже обсуждает с тренером Жорже Жезушем условия досрочного расторжения контракта. Он возглавил "Фенербахче" п прошлом году, но не сумел выполнить поставленные перед командой цели.
Новым главным тренером "Фенербахче" может стать Мирча Луческу. Румынский наставник давно находится в сфере интересов стамбульского клуба. Переговоры об уходе Жезуша могут свидетельствовать о том, что "Фенербахче" получил предварительное согласие Луческу возглавить команду.
Опытный специалист еще недавно говорил о том, что не бросит "Динамо", однако его уход выгоден и руководству украинского клуба. В нынешнем сезоне "бело-синие" перестали прогрессировать и почти потеряли шансы на завоевание чемпионского титула.
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