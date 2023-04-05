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Відомий клуб звільнить місце для Луческу: Мірча піде з "Динамо"

5 квітня 2023 09:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий клуб звільнить місце для Луческу — Мірча піде з Динамо
Жорже Жезуш буде звільнено найближчим часом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Турецький "Фенербахче" найближчим часом відправить у відставку головного тренера команди Жорже Жезуша. Керівництво клубу незадоволене результатами команди під керівництвом португальського наставника.

Новим тренером стамбульців може стати Мірча Луческу, повідомив журналіст Педру Алмейда.

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"Фенербахче" практично втратив шанси на завоювання чемпіонського титулу у Туреччині. Після 26 турів команда Жорже Жезуша розташувалася на другому місці у турнірній таблиці. Вона відстає від "Галатасараю" на дев'ять очок і має матч у запасі. З Ліги Європи команда вилетіла на стадії 1/8, пропустивши до чвертьфіналу іспанську "Севілью".

Фенербахче

Хто очолить "Фенербахче"?

Керівництво стамбульського клубу вже обговорює із тренером Жорже Жезушем умови дострокового розірвання контракту. Він очолив "Фенербахче" минулого року, але не зумів виконати поставлені перед командою цілі.

Новим головним тренером "Фенербахче" може стати Мірча Луческу. Румунський наставник давно перебуває у сфері інтересів стамбульського клубу. Переговори про звільнення Жезуша можуть свідчити про те, що "Фенербахче" отримав попередню згоду Луческу очолити команду.

Мірча Луческу

Досвідчений фахівець ще нещодавно говорив про те, що не покине "Динамо", проте його догляд вигідний і керівництву українського клубу. Нинішнього сезону "біло-сині" перестали прогресувати та майже втратили шанси на завоювання чемпіонського титулу.

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