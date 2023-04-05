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УЕФА заплатил "Реалу" огромные деньги: стало известно за что

5 апреля 2023 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
УЕФА заплатил Реалу огромные деньги — стало известно за что
На полученные средства можно провести трансферную кампанию
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил на счета мадридского "Реала" более 146 млн долларов. Эти деньги испанский клуб заработал за один сезон. 

Речь идет о призовых "бланкос" за победу в нескольких турнирах, сообщает Firstpost

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Только два других клуба заработали девятизначные суммы: мюнхенская "Бавария" получила 120,4 млн долларов, а "Манчестер Сити" — 119 млн долларов. 

Реал Мадрид

Заработок "Реала"

Победитель Лиги чемпионов-2022 "Реал" заработал больше всего призовых в еврокубках в прошлом сезоне — 46,4 млн долларов.

Общая сумма мадридцев включала базовый платеж за выход в групповой этап, бонусы за результаты, долю прав на трансляции в Испании и дополнительный платеж, основанный на исторических рекордах клубов в турнирах УЕФА.

Реал Мадрид

Доходы клубов в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" проиграл в финале "Реалу" и занял второе место в "таблице призовых" с общей суммой в 131,4 млн долларов из общего призового фонда Лиги чемпионов УЕФА, составляющего более двух млрд долларов. 

Поражение "ПСЖ" от "Реала" в 1/8 финала означало, что УЕФА выплатил ему всего 100,7 млн долларов. 

Все 32 клуба группового этапа получили в среднем 67,7 млн ​​долларов, а самая низкая выплата в 26 млн долларов досталась чемпиону Молдовы "Шерифу".

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу. 

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