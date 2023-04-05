УЕФА заплатил Реалу огромные деньги — стало известно за что

На полученные средства можно провести трансферную кампанию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил на счета мадридского "Реала" более 146 млн долларов. Эти деньги испанский клуб заработал за один сезон.

Речь идет о призовых "бланкос" за победу в нескольких турнирах, сообщает Firstpost.

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Только два других клуба заработали девятизначные суммы: мюнхенская "Бавария" получила 120,4 млн долларов, а "Манчестер Сити" — 119 млн долларов.

Заработок "Реала"

Победитель Лиги чемпионов-2022 "Реал" заработал больше всего призовых в еврокубках в прошлом сезоне — 46,4 млн долларов.

Общая сумма мадридцев включала базовый платеж за выход в групповой этап, бонусы за результаты, долю прав на трансляции в Испании и дополнительный платеж, основанный на исторических рекордах клубов в турнирах УЕФА.

Доходы клубов в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" проиграл в финале "Реалу" и занял второе место в "таблице призовых" с общей суммой в 131,4 млн долларов из общего призового фонда Лиги чемпионов УЕФА, составляющего более двух млрд долларов.

Поражение "ПСЖ" от "Реала" в 1/8 финала означало, что УЕФА выплатил ему всего 100,7 млн долларов.

Все 32 клуба группового этапа получили в среднем 67,7 млн ​​долларов, а самая низкая выплата в 26 млн долларов досталась чемпиону Молдовы "Шерифу".

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