Барселона стремится сделать покер в Эль Классико — анонс 1/2 Кубка Испании

Каталонцы и мадридцы встретятся в пятом матче за сезон

В ответном полуфинальном матче Кубка Короля "Барселона" примет на "Камп Ноу" мадридский "Реал". Каталонцы являются фаворитами этого противостояния.

Команда Хави Эрнандеса может одержать четвертую подряд победу над столичной командой, напоминают Новини.LIVE.

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Сезон 2022/2023 оказался богатым на матчи "Эль Классико", в которых друг другу противостоят "Барселона" и "Реал". Пятого апреля состоится очередной поединок из этой серии, уже пятый по счету. Кто бы мог подумать осенью прошлого года после поражения каталонцев от мадридцев со счетом 1:3, что три следующих встречи "Барса" выиграет?

Где и когда смотреть матч 1/2 Кубка Испании "Барселона" — "Реал"

В среду, пятого апреля, состоится ответный поединок 1/2 Кубка Испании. "Барселона" примет на "Камп Ноу" мадридский "Реал". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Барселона" — "Реал" онлайн на медиасервисе Megogo, который покажет поединок на канале "Футбол 1".

"Барселона" перед матчем

Подопечные Хави рано вылетели из еврокубков, но могут завершить сезон с тремя трофеями. Они уже выиграли Суперкубок Испании, взяв верх над "Реалом". Отрыв от мадридцев в Ла Лиге составляет 12 очков. Первый полуфинал Кубка Испании выигран у "бланкос" со счетом 1:0.

Все три победы "Барсы" над "Реалом" в этом сезоне получились разными. В Суперкубке каталонцы продемонстрировали атакующий футбол, в Кубке — ушли в глухую оборону и поймали соперника на контратаке. В недавнем поединке Ла Лиги "Барса" выиграла со счетом 2:1 благодаря своевременным заменам, которые сделал Хави. Остается гадать, чем тренер удивит соперника на этот раз.

Каталонцы сыграют с "Реалом" не оптимальным составом. Дембеле, Педри, и Кристенсен точно не выйдут на поле. Матч может пропустить и Де Йонг.

"Реал" перед матчем

А вот для "бланкос" сезон получается провальным. Осталась надежда Лигу чемпионов, в четвертьфинале которой мадридцы сразятся с лондонским "Челси". Однако тучи над головой Карло Анчелотти сгущаются, тренеру грозит увольнение. У него есть вариант стать наставником сборной Бразилии, но ближайшее будущее "Реала" представляется туманным.

Но у мадридцев еще есть шансы выиграть Кубок Испании. По сумме двух матчей они уступают "Барсе" со счетом 0:1, но атакующий потенциал команды позволяет надеяться на крупную выездную победу. В минувшие выходные столичная команда разгромила "Вальядолид" со счетом 6:0, а Бензема забил три гола за семь минут.

Анчелотти по-прежнему не может рассчитывать на Менди. У Рюдигера есть шанс восстановиться к этому поединку.

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