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"Барселона" прагне зробити покер в "Ель Класико": анонс 1/2 Кубка Іспанії

5 квітня 2023 11:38
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Барселона прагне зробити покер в Ель Класико — анонс 1/2 Кубка Іспанії
Каталонці та мадридці зустрінуться у п'ятому матчі за сезон
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У півфінальному матчі у відповідь Кубка Короля "Барселона" прийме на "Камп Ноу" мадридський "Реал". Каталонці є лідерами цього протистояння.

Команда Хаві Ернандеса може здобути четверту поспіль перемогу над столичною командою, нагадують Новини.LIVE.

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Сезон 2022/2023 виявився багатим на матчі "Ель Класико", в яких один одному протистоять "Барселона" та "Реал". П'ятого квітня відбудеться черговий поєдинок із цієї серії, вже п'ятий. Хто б міг подумати восени минулого року після поразки каталонців від мадридців з рахунком 1:3, що три наступні зустрічі "Барса" виграє?

Де і коли дивитись матч 1/2 Кубка Іспанії "Барселона" — "Реал"

У середу, п'ятого квітня, відбудеться поєдинок у відповідь 1/2 Кубка Іспанії. "Барселона" прийматиме на "Камп Ноу" мадридський "Реал". Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр Хуан Мартінес Мунуера.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Барселона" — "Реал" онлайн на медіасервісі Megogo, який покаже поєдинок на каналі "Футбол 1".

"Барселона" перед матчем

Підопічні Хаві рано вилетіли з єврокубків, але можуть завершити сезон із трьома трофеями. Вони вже виграли Суперкубок Іспанії, узявши гору над "Реалом". Відрив від мадридців у Ла Лізі становить 12 очок. Перший півфінал Кубка Іспанії виграно у "бланкос" з рахунком 1:0.

Барселона - Реал

Усі три перемоги "Барси" над "Реалом" цього сезону вийшли різними. У Суперкубку каталонці продемонстрували атакуючий футбол, у Кубку — пішли в глуху оборону і впіймали суперника на контратаці. У недавньому поєдинку Ла-Ліги "Барса" виграла з рахунком 2:1 завдяки своєчасним замінам, які зробив Хаві. Залишається гадати, чим тренер здивує суперника цього разу.

Каталонці зіграють із "Реалом" не оптимальним складом. Дембеле, Педрі та Крістенсен точно не вийдуть на поле. Матч може пропустити Де Йонг.

"Реал" перед матчем

А ось для "бланкос" сезон виходить провальним. Залишилася надія Лігу чемпіонів, у чвертьфіналі якої мадридці зіграють з лондонським "Челсі". Проте хмари над головою Карло Анчелотті згущуються, тренеру загрожує звільнення. Він має варіант стати наставником збірної Бразилії, але найближче майбутнє "Реала" видається туманним.

Барселона - Реал

Але мадридці ще мають шанси виграти Кубок Іспанії. За сумою двох матчів вони поступаються "Барсі" з рахунком 0:1, але атакуючий потенціал команди дозволяє сподіватися на виїзну перемогу. Минулими вихідними столична команда розгромила "Вальядолід" з рахунком 6:0, а Бензема забив три голи за сім хвилин.

Анчелотті, як і раніше, не може розраховувати на Менді. Рюдігер має шанс відновитися до цього поєдинку.

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