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УЄФА заплатив "Реалу" величезні гроші: стало відомо за що

5 квітня 2023 18:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
УЄФА заплатив Реалу величезні гроші — стало відомо за що
На отримані кошти можна провести трансферну кампанію
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував на рахунки мадридського "Реала" понад 146 млн доларів. Ці гроші іспанський клуб заробив за один сезон.

Йдеться про призові "бланкос" за перемогу в кількох турнірах, повідомляє Firstpost.

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Лише два інші клуби заробили дев'ятизначні суми: мюнхенська "Баварія" отримала 120,4 млн доларів, а "Манчестер Сіті" — 119 млн доларів.

Реал Мадрид

Заробіток "Реала"

Переможець Ліги чемпіонів-2022 "Реал" заробив найбільше призових у єврокубках минулого сезону — 46,4 млн доларів.

Загальна сума мадридців включала базовий платіж за вихід до групового етапу, бонуси за результати, частку прав на трансляції в Іспанії та додатковий платіж, що базується на історичних рекордах клубів у турнірах УЄФА.

Реал Мадрид

Доходи клубів у Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" програв у фіналі "Реалу" і посів друге місце в "таблиці призових" із загальною сумою 131,4 млн доларів із загального призового фонду Ліги чемпіонів УЄФА, що становить понад два млрд доларів.

Поразка "ПСЖ" від "Реала" в 1/8 фіналу означала, що УЄФА виплатив йому лише 100,7 млн доларів.

Всі 32 клуби групового етапу отримали в середньому 67,7 млн доларів, а найнижча виплата у 26 млн доларів дісталася чемпіону Молдови "Шерифу".

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