УЄФА заплатив Реалу величезні гроші — стало відомо за що

На отримані кошти можна провести трансферну кампанію

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував на рахунки мадридського "Реала" понад 146 млн доларів. Ці гроші іспанський клуб заробив за один сезон.

Йдеться про призові "бланкос" за перемогу в кількох турнірах, повідомляє Firstpost.

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Лише два інші клуби заробили дев'ятизначні суми: мюнхенська "Баварія" отримала 120,4 млн доларів, а "Манчестер Сіті" — 119 млн доларів.

Заробіток "Реала"

Переможець Ліги чемпіонів-2022 "Реал" заробив найбільше призових у єврокубках минулого сезону — 46,4 млн доларів.

Загальна сума мадридців включала базовий платіж за вихід до групового етапу, бонуси за результати, частку прав на трансляції в Іспанії та додатковий платіж, що базується на історичних рекордах клубів у турнірах УЄФА.

Доходи клубів у Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" програв у фіналі "Реалу" і посів друге місце в "таблиці призових" із загальною сумою 131,4 млн доларів із загального призового фонду Ліги чемпіонів УЄФА, що становить понад два млрд доларів.

Поразка "ПСЖ" від "Реала" в 1/8 фіналу означала, що УЄФА виплатив йому лише 100,7 млн доларів.

Всі 32 клуби групового етапу отримали в середньому 67,7 млн доларів, а найнижча виплата у 26 млн доларів дісталася чемпіону Молдови "Шерифу".

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