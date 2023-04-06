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Ярмоленко и Ребров с "Аль-Айном" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка президента ОАЭ

6 апреля 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ярмоленко и Ребров с Аль-Айном сыграли вничью
Украинский вингер отыграл 83 минуты
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва сыграл вничью с "Аль-Васлом" в первом матче 1/2 финала Кубка президента ОАЭ. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые появился в стартовом составе после травмы.

Помочь победить своей команде футболист не смог, передают Новини.LIVE.

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Это был уже второй поединок для Андрея Ярмоленко после повреждения, но в прошлом матче он вышел на замену против "Аль-Ахли" и сыграл 21 минуту. На этот раз Сергей Ребров выпустил соотечественника со старта и заменил всего на 83-й минуте.

За матч команды нанесли на двоих более 15 ударов по воротам, однако в плоскость пришлось только семь из них.

Это уже третий матч, который не может выиграть команда Реброва. До этого в чемпионате ОАЭ уступили "Аль-Наср" – 0:1, а затем сыграли вничью с "Аль-Ахли" – 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Айн" занимает вторую позицию. Отставание от "Аль-Ахли" составляет 5 очков. Соперники команды украинцев по Кубку "Аль-Васл" отстают от "Аль-Айна" всего на 1 балл.

Напомним, что на счету Ярмоленко – восемь голов и пять голевіх передач в 24 матчах за "Аль-Айн" во всех турнирах.

Ответный матч между "Аль-Айном" и "Аль-Васлом" в Кубке президента состоится 14 апреля.

Главный тренер клуба "Аль-Айн" по ОАЭ Сергей Ребров может возглавить один из европейских грандов. Украинским наставником интересуются сразу несколько клубов во главе с миланским "Интером" .

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