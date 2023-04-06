Ярмоленко та Ребров з Аль-Айном зіграли внічию

Український вінгер відіграв 83 хвилини

"Аль-Айн" українського тренера Сергія Реброва зіграв унічию з "Аль-Васлом" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка президента ОАЕ. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вперше з’явився в стартовому складі після травми.

Допомогти перемогти своїй команді футболіст не зумів, передають Новини.LIVE.

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Це був вже другий поєдинок для Андрія Ярмоленко після пошкодження, але минулого матчу він вийшов на заміну проти "Аль-Ахлі" та зіграв 21 хвилину. Цього разу Сергій Ребров випустив співвітчизника зі старту та замінив лише на 83-й хвилині.

За матч команди завдали на двох понад 15 ударів по воротах, проте у площину припало лише сім із них.

Це вже третій матч поспіль, який не може виграти команда Реброва. До цього у чемпіонаті ОАЕ поступились "Аль-Наср" – 0:1, а потім зіграли внічию з "Аль-Ахлі" – 1:1.

У турнірній таблиці чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів “Аль-Айн” посідає другу позицію. Відставання від "Аль-Ахлі" складає 5 очок. Суперники команди українців по Кубку "Аль-Васл" відстають від !Аль-Айна" лише на 1 бал.

Нагадаємо, що на рахунку Ярмоленка – вісім голів та п'ять асистів у 24 матчах за “Аль-Айн” у всіх турнірах.

Матч-відповідь між "Аль-Айном" і "Аль-Васлом" у Кубку президента відбудеться 14 квітня.

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