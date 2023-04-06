Ярмоленко та Ребров з “Аль-Айном” зіграли внічию в першому півфіналі Кубка президента ОАЕ
"Аль-Айн" українського тренера Сергія Реброва зіграв унічию з "Аль-Васлом" у першому матчі 1/2 фіналу Кубка президента ОАЕ. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вперше з’явився в стартовому складі після травми.
Допомогти перемогти своїй команді футболіст не зумів, передають Новини.LIVE.
Це був вже другий поєдинок для Андрія Ярмоленко після пошкодження, але минулого матчу він вийшов на заміну проти "Аль-Ахлі" та зіграв 21 хвилину. Цього разу Сергій Ребров випустив співвітчизника зі старту та замінив лише на 83-й хвилині.
За матч команди завдали на двох понад 15 ударів по воротах, проте у площину припало лише сім із них.
📸 @AlWaslSC and @alainfcae Matchhttps://t.co/nJ1UXEysCe #alainclub pic.twitter.com/adYm3Vbt3n— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 5, 2023
Це вже третій матч поспіль, який не може виграти команда Реброва. До цього у чемпіонаті ОАЕ поступились "Аль-Наср" – 0:1, а потім зіграли внічию з "Аль-Ахлі" – 1:1.
У турнірній таблиці чемпіонату Об’єднаних Арабських Еміратів “Аль-Айн” посідає другу позицію. Відставання від "Аль-Ахлі" складає 5 очок. Суперники команди українців по Кубку "Аль-Васл" відстають від !Аль-Айна" лише на 1 бал.
Нагадаємо, що на рахунку Ярмоленка – вісім голів та п'ять асистів у 24 матчах за “Аль-Айн” у всіх турнірах.
Матч-відповідь між "Аль-Айном" і "Аль-Васлом" у Кубку президента відбудеться 14 квітня.
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