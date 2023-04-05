Чемпіонат Одеської області з ММА

У змаганнях брали участь курсанти вищих військових навчальних закладів

На базі Інституту Військово-Морських Сил пройшов Відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА, який був присвячений пам’яті першого президента обласної федерації ММА Юрія Вороніна. У змаганнях брали участь 106 спортсменів із 13 клубів Одеської, Миколаївської та Київської областей.

У дорослих категоріях особливий фурор справили бійці ІВМС, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

"Турнір проходив за підтримки начальника Інституту Військово-Морських Сил Національного університету Одеська морська академія Максима Кіріакіді. Хочу зазначити, що в нашому турнірі взяли участь військовослужбовці, курсанти вищих навчальних військових закладів ІВМС та Військової академії, які показали високі результати навіть кращі, ніж деякі цивільні команди", — повідомив заступник керівника Одеського відокремленого підрозділу Федерації змішаних єдиноборств ММА з військово-спортивного розвитку Андрій Соломанчук.

Доросла вікова група була представлена поєдинками в усіх вагових категоріях. Чемпіонами одразу в 4-х стали курсанти Військово-Морських Сил, в одній категорії переміг курсант Військової академії, а ще у двох кращими стали спортсмени з клубів СК "Стаф" та СК "Одеса ММА Team".

Командний залік:

"Окамі" "Бушинкан" "Ріно"

За результатами цього чемпіонату була відібрана збірна Одеської області для участі в Чемпіонаті України, який пройде цього тижня у Полтаві.

Головний тренер клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров може очолити один із європейських грандів. Українським наставником цікавляться одразу кілька клубів на чолі з міланським "Інтером".

Український боксер Олександр Усик знову зазнав нападів чергового претендента на титул. Йому кинуто виклик, який неможливо ігнорувати.

Катерина Усик поділилася кадрами зруйнованих російськими загарбниками районів Харкова. Дружина українського боксера побувала у прифронтовому місті.