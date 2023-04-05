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В Одесі пройшов Відкритий чемпіонат області з ММА пам’яті Юрія Вороніна

5 квітня 2023 22:30
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Чемпіонат Одеської області з ММА
У змаганнях брали участь курсанти вищих військових навчальних закладів
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На базі Інституту Військово-Морських Сил пройшов Відкритий чемпіонат Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА, який був присвячений пам’яті першого президента обласної федерації ММА Юрія Вороніна. У змаганнях брали участь 106 спортсменів із 13 клубів Одеської, Миколаївської та Київської областей.

У дорослих категоріях особливий фурор справили бійці ІВМС, передають Новини.LIVE.

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"Турнір проходив за підтримки начальника Інституту Військово-Морських Сил Національного університету Одеська морська академія Максима Кіріакіді. Хочу зазначити, що в нашому турнірі взяли участь військовослужбовці, курсанти вищих навчальних військових закладів ІВМС та Військової академії, які показали високі результати навіть кращі, ніж деякі цивільні команди", — повідомив заступник керівника Одеського відокремленого підрозділу Федерації змішаних єдиноборств ММА з військово-спортивного розвитку Андрій Соломанчук.

ММА

Доросла вікова група була представлена поєдинками в усіх вагових категоріях. Чемпіонами одразу в 4-х стали курсанти Військово-Морських Сил, в одній категорії переміг курсант Військової академії, а ще у двох кращими стали спортсмени з клубів СК "Стаф" та СК "Одеса ММА Team".

ММА

Командний залік:

  1. "Окамі"
  2. "Бушинкан"
  3. "Ріно"

За результатами цього чемпіонату була відібрана збірна Одеської області для участі в Чемпіонаті України, який пройде цього тижня у Полтаві.

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