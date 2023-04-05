Чемпионат Одесской области по ММА

В соревнованиях принимали участие курсанты высших военных учебных заведений

На базе Института Военно-Морских Сил прошел Открытый чемпионат Одесской области по смешанным единоборствам ММА, посвященный памяти первого президента областной федерации ММА Юрия Воронина. В соревнованиях приняли участие 106 спортсменов из 13 клубов Одесской, Николаевской и Киевской областей.

Во взрослых категориях особый фурор произвели бойцы ИВМС, передают Новини.LIVE.

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"Турнир проходил при поддержке начальника Института Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия Максима Кириакиди. Хочу отметить, что в нашем турнире поучаствовали военные, курсанты высших учебных военных заведений ИВМС и Военной академии, которые показали высокие результаты даже выше некоторых гражданских клубов", — сообщил заместитель руководителя Одесского обособленного подразделения Федерации смешанных единоборств ММА по военно-спортивному развитию Андрей Соломанчук.

Взрослая возрастная группа была представлена поединками во всех весовых категориях. Чемпионами сразу в 4 стали курсанты Военно-Морских Сил, в одной категории победил курсант Военной академии, а еще в двух лучшими стали спортсмены из клубов СК "Стаф" и СК "Одесса ММА Team".

Командный зачет:

"Оками" "Бушинкан" "Рино"

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