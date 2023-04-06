Анчелотті пояснив, чому Реал так легко переграв Барселону

Мадридці здобули впевнену перемогу на "Камп Ноу"

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті не приховував емоцій після розгрому "Барселони" у півфіналі у відповідь Кубка Іспанії. "Королівський клуб" забив супернику на виїзді чотири нерозділені голи.

Італійський наставник "Реала" назвав складові перемоги, повідомляє Marca.

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"Реал" відіграв увесь матч-відповідь Кубка Іспанії краще, ніж суперник. Мадридці буквально "були заряджені" на перемогу та створили багато моментів біля воріт Тер Штегена. Вони встигли забити перший гол незадовго до перерви.

У другому таймі Карім Бензема оформив свій другий хет-трик за тиждень. "Барселона" не змогла відповісти на це жодним голом. "Реал" виграв другий матч поспіль із загальним рахунком 10:0.

"У нас вдалося зіграти ідеальний матч. В іншому випадку не можна розраховувати на перемогу на "Камп Ноу". "Реал" мав проблеми в першому таймі, але перший гол змінив динаміку поєдинку.

"Реал" продемонстрував характер та заслужено вийшов у фінал Кубка Іспанії. Нам допомогли енергія Камавінги, Вінісіуса та Вальверде. Разом з досвідом Бензема, Модріча та Крооса і дало чудовий результат", — розповів Карло Анчелотті.

Тактичний хід Анчелотті

Наставник "Реала" пояснив тактичний хід, який він зробив у півфіналі у відповідь Кубка Короля з "Барселоною". Італійський тренер змінив позицію Родріго на полі.

"Невеликі дрібниці здатні надати вирішальне значення на результат поєдинку. Ще в лютому я говорив, що "Реал" вийде у фінал турніру. Ми отримали можливість відсвяткувати успіх у роздягальні та скористалися нею", — заявив Карло Анчелотті.

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