Жезус рассказал, почему боится Зинченко

Футболисты развлекают других игроков лондонского клуба

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом.

Бразилец и украинец регулярно развлекают раздевалку "канониров", сообщает Goal.

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Душа команды

Другие "канониры" постоянно становятся свидетелями того, как Жезус и Зинченко подшучивают друг над другом.

"Алекс — король шуток. Он постоянно кого-то разыгрывает. Зинченко в шутку утверждает, что "Сити" выиграл трофеи благодаря ему. Говорит, что научил "Арсенал" побеждать. Во всей команде только я могу дать ему отпор. Думаю, из-за этого Алекс хочет меня убить", — с улыбкой рассказал Габриэль Жезус.

Сам Зинченко готов часами рассказывать о дружбе с Жезусом. Между футболистами возникли хорошие отношения несколько лет назад. Совместный переход в "Арсенал" только укрепил их дружбу.

Украинец и бразилец помогли друг другу быстро адаптироваться в "Арсенале". Зинченко надеется, что Жезус восстановится после травмы, и его голы помогут "канонирам" завоевать чемпионский кубок.

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