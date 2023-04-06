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"Он мне угрожает": Жезус рассказал, почему боится Зинченко

6 апреля 2023 19:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жезус рассказал, почему боится Зинченко
Футболисты развлекают других игроков лондонского клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом. 

Бразилец и украинец регулярно развлекают раздевалку "канониров", сообщает Goal

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Бразильский нападающий и украинский защитник вместе перешли в "Арсенал" из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Они остаются близкими друзьями, наладив связи на поле и за его пределами.

Жезус и Зинченко

Душа команды

Другие "канониры" постоянно становятся свидетелями того, как Жезус и Зинченко подшучивают друг над другом. 

"Алекс — король шуток. Он постоянно кого-то разыгрывает. Зинченко в шутку утверждает, что "Сити" выиграл трофеи благодаря ему. Говорит, что научил "Арсенал" побеждать. Во всей команде только я могу дать ему отпор. Думаю, из-за этого Алекс хочет меня убить", — с улыбкой рассказал Габриэль Жезус. 

Жезус и Зинченко

Сам Зинченко готов часами рассказывать о дружбе с Жезусом. Между футболистами возникли хорошие отношения несколько лет назад. Совместный переход в "Арсенал" только укрепил их дружбу. 

Украинец и бразилец помогли друг другу быстро адаптироваться в "Арсенале". Зинченко надеется, что Жезус восстановится после травмы, и его голы помогут "канонирам" завоевать чемпионский кубок. 

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Мадридский "Реал" разгромил в ответном полуфинале Кубка Испании "Барселону". Карло Анчелотти назвал причины успеха своей команды, а Хави Эрнандес указал на виноватых в поражении каталонцев. 

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд остановился в шаге от рекорда Харри Кейна. 

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