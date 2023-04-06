Зинченко возглавил новый рейтинг АПЛ
Лидер национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко продолжает покорять "туманный Альбион". Левый латераль занял первое место в новом рейтинге АПЛ с самым низким показателем фолов.
Соответствующий топ публикует статистический портал OptaJoe.
Согласно новым данным, украинец нарушает правила реже всех других полевых игроков лиги — раз в 583 минуты. Это позволило Александру стать самым "интеллигентным" футболистом не только в составе "канониров", но и всего чемпионата.
Топ-5 рейтинга
1. Александр Зинченко ("Арсенал") — один фол на 583 минуты.
2. Мадс Роэрслев ("Брентфорд") — один фол на 465 минут.
3. Итан Пиннок ("Брентфорд") — один фол на 360 минут.
4. Эзри Конса ("Астон Вилла") — один фол на 279 минут.
5. Свен Ботман ("Ньюкасл") — один фол на 238 минут.
Стоит отметить, что ранее авторитетное издание FourFourTwo признало Зинченко лучшим левым беком мира.
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