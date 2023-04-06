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Зінченко очолив новий рейтинг АПЛ

6 квітня 2023 11:25
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Зінченко очолив новий рейтинг АПЛ
Олександр Зінченко виблискує в АПЛ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лідер національної Збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко продовжує підкорювати "туманний Альбіон". Лівий латераль посів першу сходинку у новому рейтингу АПЛ з найнижчим показником фолів. 

Відповідний топ публікує статистичний портал OptaJoe.

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Згідно з новими даними, українець порушує правила рідше за усіх інших польових гравців ліги — раз на 583 хвилини. Це дозволило Олександру стати "найінтелігентнішим" футболістом не лише у складі "канонірів", а й усього чемпіонату. 

Топ-5 рейтингу 

1. Олександр Зінченко ("Арсенал") — один фол на 583 хвилини. 
2. Мадс Роерслев ("Брентфорд") — один фол на 465 хвилин. 
3. Ітан Піннок ("Брентфорд") — один фол на 360 хвилин. 
4. Езрі Конса ("Астон Вілла") — один фол на 279 хвилин. 
5. Свен Ботман ("Ньюкасл") — один фол на 238 хвилин. 

Олександр Зінченко

Варто зазначити, що раніше авторитетне видання FourFourTwo визнало Зінченка найкращим лівим беком світу. 

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

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