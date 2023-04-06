Зінченко очолив новий рейтинг АПЛ

Олександр Зінченко виблискує в АПЛ

Лідер національної Збірної України та лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко продовжує підкорювати "туманний Альбіон". Лівий латераль посів першу сходинку у новому рейтингу АПЛ з найнижчим показником фолів.

Відповідний топ публікує статистичний портал OptaJoe.

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Згідно з новими даними, українець порушує правила рідше за усіх інших польових гравців ліги — раз на 583 хвилини. Це дозволило Олександру стати "найінтелігентнішим" футболістом не лише у складі "канонірів", а й усього чемпіонату.

Топ-5 рейтингу

1. Олександр Зінченко ("Арсенал") — один фол на 583 хвилини.

2. Мадс Роерслев ("Брентфорд") — один фол на 465 хвилин.

3. Ітан Піннок ("Брентфорд") — один фол на 360 хвилин.

4. Езрі Конса ("Астон Вілла") — один фол на 279 хвилин.

5. Свен Ботман ("Ньюкасл") — один фол на 238 хвилин.

Варто зазначити, що раніше авторитетне видання FourFourTwo визнало Зінченка найкращим лівим беком світу.

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