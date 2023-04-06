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Холанд в шаге от рекорда Кейна: станет лучшим в АПЛ

6 апреля 2023 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Холанд в шаге от рекорда Кейна — станет лучшим в АПЛ
Норвежский бомбардир вписал свое имя в историю английского футбола
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может превзойти рекорд нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. Норвежец является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги (АПЛ) в этом сезоне.

В игре Холанда есть несколько недостатков, которые ему еще только предстоит исправить, сообщает ManchesterEveningNews

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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд буквально "ворвался" в английскую Премьер-лигу. 22-летний футболист сходу стал лидером атак "Манчестер Сити" и забил уже 28 голов в АПЛ. 

Эрлинг Холанд

Норвежец близок к тому, чтобы превзойти достижение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. В сезоне 2017/2018 капитан сборной Англии забил 30 голов. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего форварда 22 точных удара. 

Что Холанд может улучшить в своей игре?

Если Холанд забьет в десяти оставшихся матчах АПЛ семь мячей, он станет абсолютным рекордсменом турнира. Однако бывший вратарь "Ман Сити" Дэвид Джеймс уверен, что норвежец может играть даже лучше. 

Харри Кейн

"Я внимательно наблюдаю за игрой Холанда. Уверяю, ему есть, к чему стремиться. Большую часть голов он забивает в домашних матчах. Это касается и случаев, когда Эрлинг делал хет-трики. 

За весь нынешний сезон в АПЛ он забил только один гол ударом из-за пределов штрафной. Безусловно, он настоящий мастер. Никто в мире не играет у ворот соперника так же хорошо, как Холанд. Но если он поработает еще и над этим компонентом, то станет настоящим номером один в мире на долгие годы", — объяснил Дэвид Джеймс. 

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