Нагельсман и Де Дзерби открестились от "Тоттенхэма"
Бывший тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман и нынешний наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби ответили отказом на предложение руководства "Тоттенхэма" возглавить клуб. Оба специалиста аргументировали свою позицию.
Об этом пишет британский портал talkSPORT.
Причины отказа
По информации журналистов, 35-летний немецкий коуч, недавно покинувший мюнхенскую "Баварию", в разговоре с президентом "шпор" Дэниелом Леви признался, что хотел бы возглавить более амбициозный проект. В то же время Де Дзерби объяснил боссам лондонского клуба, что не намерен покидать "Брайтон".
В связи с этим руководство "Тоттенхэма" якобы переключило свое внимание на кандидатуру Брендана Роджерса.
Предметный интерес к Юлиану Нагельсману также проявляет "Челси".
Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.
Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.
Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей , в которых нельзя терять очки.
Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.
А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу.