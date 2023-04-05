Нагельсман и Де Дзерби открестились от "Тоттенхэма"

Роберто Де Дзерби верен "Брайтону"

Бывший тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман и нынешний наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби ответили отказом на предложение руководства "Тоттенхэма" возглавить клуб. Оба специалиста аргументировали свою позицию.

Об этом пишет британский портал talkSPORT.

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Причины отказа

По информации журналистов, 35-летний немецкий коуч, недавно покинувший мюнхенскую "Баварию", в разговоре с президентом "шпор" Дэниелом Леви признался, что хотел бы возглавить более амбициозный проект. В то же время Де Дзерби объяснил боссам лондонского клуба, что не намерен покидать "Брайтон".

В связи с этим руководство "Тоттенхэма" якобы переключило свое внимание на кандидатуру Брендана Роджерса.

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