Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Нагельсман и Де Дзерби открестились от "Тоттенхэма" arrow

Нагельсман и Де Дзерби открестились от "Тоттенхэма"

5 апреля 2023 19:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Нагельсман и Де Дзерби открестились от Тоттенхэма
Роберто Де Дзерби верен "Брайтону"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман и нынешний наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби ответили отказом на предложение руководства "Тоттенхэма" возглавить клуб. Оба специалиста аргументировали свою позицию.

Об этом пишет британский портал talkSPORT.

Читайте также:

Причины отказа

По информации журналистов, 35-летний немецкий коуч, недавно покинувший мюнхенскую "Баварию", в разговоре с президентом "шпор" Дэниелом Леви признался, что хотел бы возглавить более амбициозный проект. В то же время Де Дзерби объяснил боссам лондонского клуба, что не намерен покидать "Брайтон".

Юлиан Нагельсманн

В связи с этим руководство "Тоттенхэма" якобы переключило свое внимание на кандидатуру Брендана Роджерса.

Предметный интерес к Юлиану Нагельсману также проявляет "Челси".

Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей , в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB