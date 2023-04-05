Нагельсман і Де Дзербі відхрестились від "Тоттенгему"

Роберто Де Дзербі відданий "Брайтону"

Колишній тренер "Баварії" Юліан Нагельсман та нинішній наставник "Брайтона" Роберто Де Дзербі відповіли відмовою на пропозицію керівництва "Тоттенгему" очолити клуб. Обидва спеціалісти аргументували свою позицію.

Про це пише британський портал talkSPORT.

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Причини відмови

За інформацією журналістів, 35-річний німецький коуч, котрий нещодавно покинув мюнхенську "Баварію", у розмові з президентом "шпор" Деніелом Леві зізнався, що хотів би очолити дещо амбіційніший проєкт. Водночас Де Дзербі пояснив босам лондонського клубу, що не має наміру залишати "Брайтон".

У зв'язку з цим, керівництво "Тоттенгема" буцімто перемикнуло свою увагу на кандидатуру Брендана Роджерса.

Предметний інтерес до Юліана Нагельсмана також проявляє "Челсі".

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