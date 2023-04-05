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Нагельсман і Де Дзербі відхрестились від "Тоттенгему"

5 квітня 2023 19:50
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Нагельсман і Де Дзербі відхрестились від Тоттенгему
Роберто Де Дзербі відданий "Брайтону"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Колишній тренер "Баварії" Юліан Нагельсман та нинішній наставник "Брайтона" Роберто Де Дзербі відповіли відмовою на пропозицію керівництва  "Тоттенгему" очолити клуб. Обидва спеціалісти аргументували свою позицію. 

Про це пише британський портал talkSPORT.

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Причини відмови 

За інформацією журналістів, 35-річний німецький коуч, котрий нещодавно покинув мюнхенську "Баварію", у розмові з президентом "шпор" Деніелом Леві зізнався, що хотів би очолити дещо амбіційніший проєкт. Водночас Де Дзербі пояснив босам лондонського клубу, що не має наміру залишати "Брайтон". 

Юліан Нагельсманн

У зв'язку з цим, керівництво "Тоттенгема" буцімто перемикнуло свою увагу на кандидатуру Брендана Роджерса. 

Предметний інтерес до Юліана Нагельсмана також проявляє "Челсі". 

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

Тим часом сам Усик отримав виклик, який не зможе ігнорувати. Відомий наступний суперник боксера.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

А тренер Мірча Луческу скоро піде з "Динамо". Відомо, де досвідчений спеціаліст продовжить роботу.

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