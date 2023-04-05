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Гвоздик зробив гучну заяву перед наступним боєм: деталі

5 квітня 2023 18:46
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Гвоздик зробив гучну заяву перед наступним боєм — деталі
Гвоздик налаштований здобувати пояси
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Український боксер, ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками щодо свого повернення на ринг. Спортсмен, зокрема, переосмислив своє ставлення до професії. 

Про це Гвоздик розповів в інтерв'ю proboxtv.  

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Про своє повернення 

Олександр зізнався, що покинув Україну, але вирішив повернутися. Наразі він повністю готовий до нових боїв. 

"Іноді бійці програють, нам просто потрібно продовжувати йти вперед. У мене була тривала пауза (у виступах), тому що я вважав, що зможу займатися чимось крім боксу, але це не спрацювало.

В Україні обставини склалися таким чином, що мені довелося залишити її, але я хотів повернутися. Тепер я повністю відновився та знову готовий до роботи", — заявив боксер.

Гвоздик

Про поразку від Бетербієва 

Гвоздик вважає, що фіаско у поєдинку з Бетербієвим пішло йому на користь і це стало хорошим уроком для нього..  

"Для мене поразка від Бетербієва стала хорошим досвідом. Це, звичайно, погано, але завжди корисно вчитися чогось нового. Думаю, що зробив необхідні висновки і тепер ми побачимо інші речі в моєму виконанні. Я йду забирати свої пояси", — сказав Олександр. 

Олександр Гвоздик повернеться на ринг 6 травня у Мексиці, в андеркарді поєдинку Сауля Альвареса та Джона Райдера. 

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

Тим часом сам Усик отримав виклик, який не зможе ігнорувати. Відомий наступний суперник боксера.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

А тренер Мірча Луческу скоро піде з "Динамо". Відомо, де досвідчений спеціаліст продовжить роботу.

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