Гвоздик сделал громкое заявление перед следующим боем — детали

Гвоздик настроен бороться за пояса

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мыслями о своем возвращении на ринг. Спортсмен, в частности, переосмыслил свое отношение к профессии.

Об этом Гвоздик рассказал в интервью proboxtv.

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О своем возвращении

Александр признался, что покинул Украину, но решил вернуться. Теперь он полностью готов к новым боям.

"Иногда бойцы проиграют, нам просто нужно продолжать идти вперед. У меня была длительная пауза (в выступлениях), потому что я считал, что смогу заниматься чем-то кроме бокса, но это не сработало.

В Украине обстоятельства сложились так, что мне пришлось покинуть ее, но я хотел вернуться. Теперь я полностью восстановился и снова готов к работе", — заявил боксер.

О поражении от Бетербиева

Гвоздик считает, что фиаско в поединке с Бетербиевым пошло ему на пользу и это стало хорошим уроком для него.

"Для меня поражение от Бетербиева стало хорошим опытом. Это, конечно, плохо, но всегда полезно учиться чему-то новому. Думаю, что сделал необходимые выводы и теперь мы увидим другие вещи в моем исполнении. Я иду забирать свои пояса", — сказал Александр.

Александр Гвоздик вернется на ринг 6 мая в Мексике, в андеркарде поединка Сауля Альвареса и Джона Райдера.

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