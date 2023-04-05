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Забарний дебютував за "Борнмут" і встановив рекорд АПЛ

5 квітня 2023 13:32
- Сергій Гусенцев
Забарний дебютував за Борнмут і встановив рекорд АПЛ
Українець зіграв свій перший матч в АПЛ
- Сергій Гусенцев

Центрбек Національної збірної України Ілля Забарний нарешті дебютував у складі "Борнмута". Втім, перший матч захисника за новий клуб вийшов не надто вдалим. 

Про це повідомляють Новини.Live.

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Дебют в АПЛ

У перенесеному матчі 7-го туру Англійської прем'єр-ліги "Борнмут" у рідних стінах поступився "Брайтону" Роберто Де Дзербі — 0:2.  Вихованець київського "Динамо" з'явився на полі аж на 85-й хвилині зустрічі, коли його команда програвала з рахунком 0:1. А вже у доданий арбітром час Ілля здійснив невдалий підкат проти гравця "чайок" Хуліо Енкісо у воротарському майданчику і той подвоїв перевагу гостей. 

Статистичний портал Sofascore оцінив недовготривалу гру Забарного у 6.0 балів, що є найгіршим показником серед усіх гравців двобою. Варто парирувати, що у захисника було занадто мало часу, аби продемонструвати свої найкращі скіли. Ну що ж, побажаємо Іллі успіхів у подальших поєдинках чемпіонату. 

"Український" рекорд АПЛ

Водночас не все так погано для Іллі Забарного. У своєму дебютному матчі найкращої ліги світу центрбек став десятим українцем в історії нашої країни, що зіграв в АПЛ. 

Забарний

Ілля приєднався до "вишень" у січні цього року за майже 23 мільйони євро.  

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