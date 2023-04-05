Шоу в НБА — Михайлюк та Лень показали протилежні результати

Святослав Михайлюк продовжує демонструвати хорошу гру

У Національній баскетбольній асоціації, в ніч на 5 квітня, відбулось 13 матчів регулярного чемпіонату поточного сезону. Українці Святослав Михайлюк та Олексій Лень отримали ігровий час у своїх командах.

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Клуб "Шарлотт Хорнетс" зазнав поразки від "Торонто" у рідних стінах — 100:120. Попри це, Святослав Михайлюк провів результативний матч. Уродженець Черкас зіграв 33:31 хвилину і приніс "шершням" 17 очок. Окрім цього, він зробив п'ять підбирань, віддав сім передач та здійснив одне перехоплення при двох втратах та двох фолах.

Перемога Леня

Натомість "Сакраменто" Святослава Леня здолав у виїзному поєдинку "Новий Орлеан" — 103:121. Українець провів на майданчику 12:54 хвилини. За цей час він зумів набрати 4 очки, віддати стільки ж передач та зробити один підбір.

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