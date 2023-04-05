Шоу в НБА — Михайлюк и Лень показали противоположные результаты

Святослав Михайлюк продолжает демонстрировать хорошую игру

В Национальной баскетбольной ассоциации, в ночь на 5 апреля, состоялось 13 матчей регулярного чемпионата текущего сезона. Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень получили игровое время в своих командах.

Об этом сообщает basket.com.ua

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Клуб "Шарлотт Хорнетс" потерпел поражение от "Торонто" в родных стенах — 100:120. Несмотря на это Святослав Михайлюк провел результативный матч. Уроженец Черкасс сыграл 33:31 минуту и принес "шершням" 17 очков. Кроме того, он сделал пять подборов, отдал семь передач и осуществил один перехват при двух потерях и двух фолах.

Победа Леня

"Сакраменто" Святослава Леня одолел в выездном поединке "Новый Орлеан" — 103:121. Украинец провел на площадке 12:54 минуты. За это время он сумел набрать четыре очка, отдать столько же передач и сделать один подбор.

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