Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Шоу в НБА: Михайлюк и Лень показали противоположные результаты arrow

Шоу в НБА: Михайлюк и Лень показали противоположные результаты

5 апреля 2023 12:17
- Сергей Гусенцев
Шоу в НБА — Михайлюк и Лень показали противоположные результаты
Святослав Михайлюк продолжает демонстрировать хорошую игру
- Сергей Гусенцев

В Национальной баскетбольной ассоциации, в ночь на 5 апреля, состоялось 13 матчей регулярного чемпионата текущего сезона. Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень получили игровое время в своих командах.

Об этом сообщает basket.com.ua

Читайте также:

Михайлюк продолжает поражать

Клуб "Шарлотт Хорнетс" потерпел поражение от "Торонто" в родных стенах — 100:120. Несмотря на это Святослав Михайлюк провел результативный матч. Уроженец Черкасс сыграл 33:31 минуту и принес "шершням" 17 очков. Кроме того, он сделал пять подборов, отдал семь передач и осуществил один перехват при двух потерях и двух фолах.

Победа Леня

"Сакраменто" Святослава Леня одолел в выездном поединке "Новый Орлеан" — 103:121. Украинец провел на площадке 12:54 минуты. За это время он сумел набрать четыре очка, отдать столько же передач и сделать один подбор.

Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Между тем, сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей , в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребровможет продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB