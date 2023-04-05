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Забарный дебютировал за "Борнмут" и установил рекорд АПЛ

5 апреля 2023 13:32
- Сергей Гусенцев
Забарный дебютировал за Борнмут и установил рекорд АПЛ
Украинец сыграл свой первый матч в АПЛ
- Сергей Гусенцев

Центрбек Национальной сборной Украины Илья Забарный наконец-то дебютировал в составе "Борнмута". Впрочем, первый матч защитника за новый клуб получился не слишком удачным.

Об этом сообщают Новини.Live.

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Дебют в АПЛ

В перенесенном матче 7-го тура Английской премьер-лиги "Борнмут" в родных стенах уступил "Брайтону" Роберто Де Дзерби — 0:2. Воспитанник киевского "Динамо" появился на поле на 85-й минуте встречи, когда его команда проигрывала со счетом 0:1. А уже в добавленное арбитром время Илья совершил неудачный подкат против игрока "чаек" Хулио Энкисо во вратарской и тот удвоил преимущество гостей.

Статистический портал Sofascore оценил недолговременную игру Забарного в 6.0 баллов, что является самым плохим показателем среди всех игроков поединка. Следует парировать, что у защитника было слишком мало времени, чтобы продемонстрировать свои лучшие скилы. Ну что ж, пожелаем Илье успехов в последующих поединках чемпионата.

"Украинский" рекорд АПЛ

В то же время, не все так плохо для Ильи Забарного. В своем дебютном матче лучшей лиги мира центрбек стал десятым украинцем в истории нашей страны, сыгравшим в АПЛ.

Забарный

Илья присоединился к "вишням" в январе этого года за почти 23 миллиона евро.

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