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Холанд за крок від рекорду Кейна: стане найкращим в АПЛ

6 квітня 2023 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Холанд за крок від рекорду Кейна — cтане кращим в АПЛ
Норвезький бомбардир вписав своє ім'я до історії англійського футболу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд може перевершити рекорд нападаючого "Тоттенгема" Харрі Кейна. Норвежець є найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) цього сезону.

У грі Холанда є кілька недоліків, які йому ще тільки виправити, повідомляє Manchester Evening News.

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Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд буквально "увірвався" до англійської Прем'єр-ліги. 22-річний футболіст одразу став лідером атак "Манчестер Сіті" і забив уже 28 голів у АПЛ.

Ерлінг Холанд

Норвежець близький до того, щоб перевершити досягнення нападника "Тоттенгема" Харрі Кейна. У сезоні-2017/2018 капітан збірної Англії забив 30 голів. Нинішнього сезону на рахунку 29-річного форварда 22 точні удари.

Що Холанд може покращити у своїй грі?

Якщо Холанд заб'є в десяти матчах АПЛ, що залишилися, сім м'ячів, він стане абсолютним рекордсменом турніру. Проте колишній воротар "Ман Сіті" Девід Джеймс упевнений, що норвежець може грати навіть краще.

Харрі Кейн

"Я уважно спостерігаю за грою Холанда. Запевняю, йому є, чого прагнути. Більшість голів він забиває в домашніх матчах. Це стосується і випадків, коли Ерлінг робив хет-трики.

За весь нинішній сезон в АПЛ він забив лише один гол ударом з-за меж штрафного майданчика. Безперечно, він справжній майстер. Ніхто у світі не грає біля воріт суперника так само добре, як Холанд. Але якщо він попрацює ще й над цим компонентом, то стане справжнім номером один у світі на довгі роки", — пояснив Девід Джеймс.

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