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Прощай, "Тоттенхэм": Харри Кейн перейдет в зарубежный топ-клуб

7 апреля 2023 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харри Кейн перейдет в зарубежный топ-клуб
Харри Кейн покинет "Тоттенхэм". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн летом 2023 года перейдет в другой клуб. В его услугах заинтересована мюнхенская "Бавария". 

Чемпионы Германии ищут результативного форварда, сообщает Abendzeitung

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Мюнхенская "Бавария" так и не сумела заменить Роберта Левандовского, который летом 2022 года перешел в каталонскую "Барселону". С тех пор чемпионы Германии играют без центрального нападающего. В клубе хотят исправить эту ситуацию.

Будущий рекорд "Баварии"

Через несколько месяцев "Бавария" попытается подписать форварда английского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Альтернативой 29-летнему бомбардиру станет французский нападающий "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани. 

Рандаль Коло Муани

Руководство мюнхенского клуба готово пойти на исторический шаг ради приглашения Харри Кейна. "Бавария" может впервые потратить на одного футболиста около 100 млн евро. Такое предложение наверняка устроит "Тоттенхэм", который несколько лет подряд не отпускал свою звезду в "Манчестер Юнайтед". 

В сезоне 2022/2023 Харри Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 40 поединков во всех турнирах. На счету форварда 24 гола и четыре результативные передачи. 

Напомним, в "Челси" выбрали тренера, который возглавит команду на постоянной основе летом 2023 года после ухода Фрэнка Лэмпарда. 

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук покинет команду. У него конфликт с главным тренером "черно-синих". 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло.

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