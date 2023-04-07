Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Не Нагельсманн и не Луис Энрике: известно, кто возглавит "Челси" после Лэмпарда arrow

Не Нагельсманн и не Луис Энрике: известно, кто возглавит "Челси" после Лэмпарда

7 апреля 2023 07:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Не Нагельсманн и не Луис Энрике — известно кто возглавит Челси после Лэмпарда
Аргентинский специалист может получить первый опыт работы в Европе
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера команды. После отставки Грэма Поттера "синих" до конца сезона возглавил Фрэнк Лэмпард.

Летом в "Челси" придет главный тренер на постоянной основе, сообщает TyCSports.

Читайте также:

Владелец "Челси" Тодд Боули провел переговоры уже с несколькими кандидатами на пост главного тренера команды. Изначально основным претендентом на эту роль был немец Юлиан Нагельсманн, затем — испанец Луис Энрике. 

Марсело Гальярдо

Кто возглавит "Челси"?

Теперь фаворитом руководства "Челси" стал аргентинец Марсело Гальярдо, и это очень интересный выбор. 47-летний специалист с 2014 по 2022 годы работал в "Ривер Плейте" и стабильно выигрывал с клубом трофеи, включая два Кубка Либертадорес. Именно в аргентинском клубе он и приобрел статус топ-тренера. 

У Гальярдо еще нет опыта работы в Европе, но зато он имеет репутацию тактика, стратега и специалиста, который умеет раскрывать таланты футболистов. Для "Челси" это может быть интересный выбор, который потенциально приведет "синих" к успеху. 

Напомним, Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

Форвард "Арсенала" Габриэль Жезус заявил, что "король шуток" Александр Зинченко хочет причинить ему зло. Бывшие футболисты "Манчестер Сити" постоянно смеются друг над другом.

Футбол — это не только серьезные дяди атлетического телосложения, готовые биться до крови на ногах ради победы своей команды. Иногда во время матчей могут происходить довольно нестандартные и даже остроумные ситуации.

Обладатель Золотого мяча Олег Блохин прокомментировал переизбрание президента УАФ Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB