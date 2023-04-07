Не Нагельсманн и не Луис Энрике — известно кто возглавит Челси после Лэмпарда

Аргентинский специалист может получить первый опыт работы в Европе

Руководство "Челси" продолжает поиск нового главного тренера команды. После отставки Грэма Поттера "синих" до конца сезона возглавил Фрэнк Лэмпард.

Летом в "Челси" придет главный тренер на постоянной основе, сообщает TyCSports.

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Кто возглавит "Челси"?

Теперь фаворитом руководства "Челси" стал аргентинец Марсело Гальярдо, и это очень интересный выбор. 47-летний специалист с 2014 по 2022 годы работал в "Ривер Плейте" и стабильно выигрывал с клубом трофеи, включая два Кубка Либертадорес. Именно в аргентинском клубе он и приобрел статус топ-тренера.

У Гальярдо еще нет опыта работы в Европе, но зато он имеет репутацию тактика, стратега и специалиста, который умеет раскрывать таланты футболистов. Для "Челси" это может быть интересный выбор, который потенциально приведет "синих" к успеху.

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