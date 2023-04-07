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Не Нагельсман і не Луїс Енріке: відомо, хто очолить "Челсі" після Лемпарда

7 квітня 2023 07:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Не Нагельсман і не Луїс Енріке — відомо хто очолить Челсі після Лемпарда
Аргентинський фахівець може отримати перший досвід роботи у Європі
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Челсі" продовжує пошук нового головного тренера команди. Після відставки Грема Поттера "синіх" до кінця сезону очолив Френк Лемпард.

Влітку до "Челсі" прийде головний тренер на постійній основі, повідомляє TyCSports.

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Власник "Челсі" Тодд Боулі провів переговори вже з кількома кандидатами на посаду головного тренера команди. Спочатку основним претендентом на цю роль був німець Юліан Нагельсман, потім іспанець Луїс Енріке.

Марсело Гальярдо

Хто очолить "Челсі"?

Наразі фаворитом керівництва "Челсі" став аргентинець Марсело Гальярдо, і це дуже цікавий вибір. 47-річний фахівець з 2014 по 2022 роки працював у "Рівер Плейті" і стабільно вигравав із клубом трофеї, включаючи два Кубки Лібертадорес. Саме в аргентинському клубі він і набув статусу топтренера.

Гальярдо ще не має досвіду роботи в Європі, зате має репутацію тактика, стратега і фахівця, який вміє розкривати таланти футболістів. Для "Челсі" це може бути цікавий вибір, який потенційно приведе "синіх" до успіху.

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