Футбольні курйози дня — агресивний рефері у Мексиці та несподіваний гість у Португалії

У футболі трапляються й курйозні моменти

Футбол — це не лише серйозні дядьки атлетичної статури, які готові битися до крові на ногах заради перемоги своєї команди. Інколи під час матчів можуть відбуватися доволі нестандартні, і навіть дотепні ситуації.

Докладніше про такі випадки — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Арбітр-розбишака

Під час поєдинку мексиканської ліги між командами "Америка" та "Леон" рефері Фернандо Ернандес повів себе як справжній боєць ММА. Спочатку він показав жовту картку одному з футболістів, а потім "закріпив" своє рішення ударом гравця у пах. Дисциплінарні органи провели розслідування інциденту і дискваліфікували арбітра на 12 матчів. Відтепер у Фернандо Ернандеса буде вдосталь часу, аби обміркувати свою поведінку.

Зухвалий папуга

У Португалії під час матчу "Ешторіл" U23 — "Ештрела" U23 на поле "висадився" одиночний десант — великий кольоровий папуга. Пернатий гість поводився досить нахабно, тому матч довелось призупинити.

Втім, коли на стадіон прибули усі можливі спеціальні служби, аби розібратися з бешкетником, він сам успішно покинув газон арени.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Мадридський "Реал" розгромив у півфіналі у відповідь Кубка Іспанії "Барселону". Карло Анчелотті назвав причини успіху своєї команди, а Хаві Ернандес вказав на винних у поразці каталонців.

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд зупинився за крок від рекорду Харрі Кейна.

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло.