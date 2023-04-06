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Футбольні курйози дня: агресивний рефері у Мексиці та несподіваний гість у Португалії

6 квітня 2023 20:33
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Футбольні курйози дня — агресивний рефері у Мексиці та несподіваний гість у Португалії
У футболі трапляються й курйозні моменти
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Футбол — це не лише серйозні дядьки атлетичної статури, які готові битися до крові на ногах заради перемоги своєї команди. Інколи під час матчів можуть відбуватися доволі нестандартні, і навіть дотепні ситуації. 

Докладніше про такі випадки — у матеріалі Новини.LIVE. 

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Арбітр-розбишака

Під час поєдинку мексиканської ліги між командами "Америка" та "Леон" рефері Фернандо Ернандес повів себе як справжній боєць ММА. Спочатку він показав жовту картку одному з футболістів, а потім "закріпив" своє рішення ударом гравця у пах. Дисциплінарні органи провели розслідування інциденту і дискваліфікували арбітра на 12 матчів. Відтепер у Фернандо Ернандеса буде вдосталь часу, аби обміркувати свою поведінку. 

Арбітр

Зухвалий папуга 

У Португалії під час матчу "Ешторіл" U23 — "Ештрела" U23 на поле "висадився" одиночний десант — великий кольоровий папуга. Пернатий гість поводився досить нахабно, тому матч довелось призупинити.

Папуга

Втім, коли на стадіон прибули усі можливі спеціальні служби, аби розібратися з бешкетником, він сам успішно покинув газон арени. 

Папуга

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