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Лемпард повертається на "Стемфорд Брідж": що чекає на Мудрика

6 квітня 2023 16:48
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Лемпард повертається на Стемфорд Брідж — що чекає на Мудрика
Френк Лемпард повертається у "рідну гавань"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Михайло Мудрик отримав нового тренера. Видатний англійський ексфутболіст Френк Лемпард очолив лондонський "Челсі". Щоправда, тимчасово. Угода 44-річного фахівця з "пенсіонерами" розрахована до кінця поточного сезону. 

Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу. 

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Лемпард — легенда "Челсі"

Френк Лемпард є справжньою легендою "аристократів". Колишній півзахисник виступав у складі "синіх" 13 сезонів — з 2001 по 2014-й рік. За цей період він зіграв за лондонський клуб 429 матчів, у яких забив 147 голів. 

Лемпард також очолював свою рідну команду — в період з 2019 по 2021 рік. Втім, не надто вдало. 

Фрэнк Лэмпард

Окрім цього, Френк встиг потренувати "Дербі Каунті" та "Евертон" Віталія Миколенка. 

Тож залишається сподіватись, що Михайло Мудрик, який виступає у "Челсі", показуватиме впевненіший футбол під орудою нового тимчасового наставника. Наразі ж справи українця у Лондоні складаються не найкращим чином — від досі не відзначився жодним голом за клуб. 

Нагадаємо, Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Мадридський "Реал" розгромив у півфіналі у відповідь Кубка Іспанії "Барселону". Карло Анчелотті назвав причини успіху своєї команди, а Хаві Ернандес вказав на винних у поразці каталонців.

Тим часом в Англії порівняли Михайла Мудрика із легендою "Ліверпуля".

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