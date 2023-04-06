Лемпард повертається на Стемфорд Брідж — що чекає на Мудрика

Френк Лемпард повертається у "рідну гавань"

Михайло Мудрик отримав нового тренера. Видатний англійський ексфутболіст Френк Лемпард очолив лондонський "Челсі". Щоправда, тимчасово. Угода 44-річного фахівця з "пенсіонерами" розрахована до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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Лемпард — легенда "Челсі"

Френк Лемпард є справжньою легендою "аристократів". Колишній півзахисник виступав у складі "синіх" 13 сезонів — з 2001 по 2014-й рік. За цей період він зіграв за лондонський клуб 429 матчів, у яких забив 147 голів.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Лемпард також очолював свою рідну команду — в період з 2019 по 2021 рік. Втім, не надто вдало.

Окрім цього, Френк встиг потренувати "Дербі Каунті" та "Евертон" Віталія Миколенка.

Тож залишається сподіватись, що Михайло Мудрик, який виступає у "Челсі", показуватиме впевненіший футбол під орудою нового тимчасового наставника. Наразі ж справи українця у Лондоні складаються не найкращим чином — від досі не відзначився жодним голом за клуб.

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