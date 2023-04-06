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Лэмпард возвращается на "Стэмфорд Бридж": что ждет Мудрика

6 апреля 2023 16:48
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Лэмпард возвращается на Стемфорд Бридж — что ждет Мудрика
Фрэнк Лэмпард возвращается в "родную гавань"
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Михаил Мудрик получил нового тренера. Выдающийся английский экс-футболист Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский "Челси". Правда, временно. Соглашение 44-летнего специалиста с "пенсионерами" рассчитано до конца текущего сезона.

Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

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Лэмпард — легенда "Челси"

Фрэнк Лэмпард является настоящей легендой "аристократов". Бывший полузащитник выступал в составе "синих" 13 сезонов — с 2001 по 2014 год. За этот период он сыграл за лондонский клуб 429 матчей, в которых забил 147 голов.

Лэмпард уже возглавлял свою родную команду — в период с 2019 по 2021 год. Впрочем, не очень удачно.

Фрэнк Лэмпард

Кроме того, Фрэнк успел потренировать "Дерби Каунти" и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Остается надеяться, что выступающий в "Челси" Михаил Мудрик будет показывать более уверенный футбол под руководством нового временного наставника. Пока дела украинца в Лондоне складываются не лучшим образом — он до сих пор не отметился ни одним голом за клуб.

Напомним, лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.

Мадридский "Реал" разгромил в ответном полуфинале Кубка Испании "Барселону". Карло Анчелотти назвал причины успеха своей команды, а Хави Эрнандес указал на виновных в поражении каталонцев.

Тем временем в Англии сравнили Михаила Мудрика с легендой "Ливерпуля".

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