Лэмпард возвращается на Стемфорд Бридж — что ждет Мудрика

Фрэнк Лэмпард возвращается в "родную гавань"

Михаил Мудрик получил нового тренера. Выдающийся английский экс-футболист Фрэнк Лэмпард возглавил лондонский "Челси". Правда, временно. Соглашение 44-летнего специалиста с "пенсионерами" рассчитано до конца текущего сезона.

Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

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Лэмпард — легенда "Челси"

Фрэнк Лэмпард является настоящей легендой "аристократов". Бывший полузащитник выступал в составе "синих" 13 сезонов — с 2001 по 2014 год. За этот период он сыграл за лондонский клуб 429 матчей, в которых забил 147 голов.

Франк Лампард возвращается как Caretaker Manager, который завершил конец сезона. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 апреля 2023

Лэмпард уже возглавлял свою родную команду — в период с 2019 по 2021 год. Впрочем, не очень удачно.

Кроме того, Фрэнк успел потренировать "Дерби Каунти" и "Эвертон" Виталия Миколенко.

Остается надеяться, что выступающий в "Челси" Михаил Мудрик будет показывать более уверенный футбол под руководством нового временного наставника. Пока дела украинца в Лондоне складываются не лучшим образом — он до сих пор не отметился ни одним голом за клуб.

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