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В Англии сравнили Мудрика с легендой "Ливерпуля"

6 апреля 2023 12:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Англии сравнили Мудрика с легендой Ливерпуля
Украинцу необходимо время для того, чтобы привыкнуть к английскому футболу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик сможет стать настоящим лидером "Челси" после адаптации в английском футболе. 

Таким мнением бывший форвард "синих" Дэниэл Старридж поделился в интервью Sky Sports

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Экс-форвард сборной Англии Дэниэл Старридж считает, что Михаилу Мудрику причинили вред повышенные ожидания, которые были вызваны ажиотажем вокруг его трансфера. Эксперт уверен: когда давление на украинца станет меньше, он продемонстрирует свои лучшие качества. 

Михаил Мудрик

За восемь поединков в составе "Челси" Мудрик не забил ни одного гола и сделал одну результативную передачу. Но Старридж заметил, что украинец уже более уверенно чувствует себя в составе "синих". 

"Он молодой парень, на которого свалилась большая ответственность. И Мудрик учится с ней справляться. Это первый большой сезон для него, и вингер прогрессирует в каждом матче. Но не надо ждать от него чудес", — заявил Дэниэл Старридж. 

Сильные качества Мудрика

Эксперт сравнил украинского полузащитника с футболистом, который уже долгое время защищает цвета "Ливерпуля". По мнению Старриджа, Мудрику присущи качества, чтобы эффективно завершать атаки своей команды. 

"Мудрик способен создавать динамику в середине поля, начинать атаки своей команды. Но он является и хорошим завершителем атак. Украинец напоминает мне Фирмино из "Ливерпуля". Не стоит ругать его за каждый упущенный момент", — добавил Дэниэл Старридж. 

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