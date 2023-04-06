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Конте и Лэмпард могут вернуться в "Челси"

6 апреля 2023 10:46
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Конте и Лэмпард могут вернуться в Челси
На "Стэмфорд Бридж" расширили список кандидатов в тренеры "Челси"
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В лондонском "Челси" продолжают подбирать кандидатов на пост главного тренера команды. За последние сутки в этот список добавились две новые фамилии.

На "Стэмфорд Бридж" могут вернуться Фрэнк Лэмпард или Антонио Конте, сообщает The Independent.

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Основными кандидатами на пост главного тренера "Челси" являются немец Юлиан Нагельсманн и испанец Луис Энрике. Однако в клубе думают и над возвращением итальянца Антонио Конте. 

Антонио Конте

В Конте видят спасителя

Руководство "Челси" провело предварительные переговоры с Антонио Конте. На следующей неделе должна состояться еще одна встреча, по итогам которой итальянец может вернуться в лондонский клуб. Тодд Боули считает бывшего наставника "синих" квалифицированным специалистом с характером победителя. 

Ранее 53-летний Конте работал с "Челси" в период с лета 2016-го по лето 2018 года, выиграв с ней чемпионат и Кубок Англии.

Возвращение Лэмпарда

Альтернативой итальянскому наставнику является бывший полузащитник "синих" Фрэнк Лэмпард. В этом случае речь идет о временной работе на посту главного тренера "Челси" сроком до конца текущего сезона. 

Лэмпард остался без работы после увольнения из "Эвертона" в январе 2023 года. Он руководил "Челси" с июля 2019 года по январь 2021 года, прежде чем был уволен и заменен Томасом Тухелем.

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