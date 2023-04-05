Луис Энрике станет новым главным тренером Челси

Испанские специалист уже ведет переговоры с клубом

Второго апреля руководство "Челси" отправило в отставку Грэма Поттера. Клуб ищет нового главного тренера.

"Синие" проводят переговоры сразу с несколькими специалистами, сообщил Фабрицио Романо.

Читайте также:

Испанский тренер Луис Энрике прибыл на переговоры с владельцем "Челси" Тоддом Боули. Самолет с 52-летним специалистом приземлился в аэропорту Лондона, после чего Луис Энрике отправился в офис "синих".

Тренера сопровождает Иван Де Ла Пенья, его давний друг, агент и советник. Луис Энрике заинтересован в работе во главе лондонского клуба и готов представить владельцу "Челси" проект развития команды.

Альтернативный вариант

Немец Юлиан Нагельсманн остается еще одним кандидатом на пост наставника "синих", но 35-летний специалист не хочет возвращаться к работе до конца текущего сезона. А вот Луис Энрике готов возглавить английскую команду в любой момент. Это может подтолкнуть Боули в пользу испанского наставника.

Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании. Он не сумел вывести команду в четверку лучших на Кубке Мира-2022 и не стал продлевать контракт с местной Федерацией футбола.

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто.

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу.