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В "Челси" выбрали нового тренера: выведет Мудрика на новый уровень

5 апреля 2023 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луис Энрике станет новым главным тренером Челси
Испанские специалист уже ведет переговоры с клубом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Второго апреля руководство "Челси" отправило в отставку Грэма Поттера. Клуб ищет нового главного тренера. 

"Синие" проводят переговоры сразу с несколькими специалистами, сообщил Фабрицио Романо. 

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Испанский тренер Луис Энрике прибыл на переговоры с владельцем "Челси" Тоддом Боули. Самолет с 52-летним специалистом приземлился в аэропорту Лондона, после чего Луис Энрике отправился в офис "синих". 

Челси

Тренера сопровождает Иван Де Ла Пенья, его давний друг, агент и советник. Луис Энрике заинтересован в работе во главе лондонского клуба и готов представить владельцу "Челси" проект развития команды. 

Альтернативный вариант

Немец Юлиан Нагельсманн остается еще одним кандидатом на пост наставника "синих", но 35-летний специалист не хочет возвращаться к работе до конца текущего сезона. А вот Луис Энрике готов возглавить английскую команду в любой момент. Это может подтолкнуть Боули в пользу испанского наставника. 

Луис Энрике

Последним местом работы Луиса Энрике была сборная Испании. Он не сумел вывести команду в четверку лучших на Кубке Мира-2022 и не стал продлевать контракт с местной Федерацией футбола. 

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу. 

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