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У "Челсі" обрали нового тренера: виведе Мудрика на новий рівень

5 квітня 2023 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луїс Енріке стане новим головним тренером Челсі
Іспанський фахівець уже веде переговори з клубом
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Другого квітня керівництво " Челсі " відправило у відставку Грема Поттера. Клуб шукає нового головного тренера

"Сині" проводять переговори одразу з кількома фахівцями, повідомив Фабриціо Романо.

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Іспанський тренер Луїс Енріке прибув на переговори з власником "Челсі" Тоддом Боулі. Літак із 52-річним фахівцем приземлився в аеропорту Лондона, після чого Луїс Енріке вирушив до офісу "синіх".

Челсі

Тренера супроводжує Іван Де Ла Пенья, його давній друг, агент та радник. Луїс Енріке зацікавлений у роботі на чолі лондонського клубу та готовий представити власнику "Челсі" проект розвитку команди.

Альтернативний варіант

Німець Юліан Нагельсман залишається ще одним кандидатом на посаду наставника "синіх", але 35-річний фахівець не хоче повертатися до роботи до кінця поточного сезону. А ось Луїс Енріке готовий очолити англійську команду будь-якої миті. Це може спонукати Боулі на користь іспанського наставника.

Луїс Енріке

Останнім місцем роботи Луїса Енріке була збірна Іспанії. Він не зумів вивести команду у четвірку найкращих на Кубку Світу-2022 і не став продовжувати контракт із місцевою Федерацією футболу.

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