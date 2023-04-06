Конте та Лемпард можуть повернутися до "Челсі"

На "Стемфорд Брідж" розширили список кандидатів у тренери "Челсі"

У лондонському "Челсі" продовжують підбирати кандидатів на посаду головного тренера команди. За останню добу до цього списку додалися два нові прізвища.

На "Стемфорд Брідж" можуть повернутися Френк Лемпард або Антоніо Конте, повідомляє The Independent.

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Основними кандидатами на посаду головного тренера "Челсі" є німець Юліан Нагельсманн та іспанець Луїс Енріке. Однак у клубі думають і про повернення італійця Антоніо Конте.

У Конті бачать рятівника

Керівництво "Челсі" провело попередні переговори з Антоніо Конте. Наступного тижня має відбутися ще одна зустріч, за підсумками якої італієць може повернутися до лондонського клубу. Тодд Боулі вважає колишнього наставника "синіх" кваліфікованим фахівцем із характером переможця.

Раніше 53-річний Конте працював з "Челсі" в період з літа 2016 по літо 2018 року, вигравши з нею чемпіонат і Кубок Англії.

Повернення Лемпарда

Альтернативою італійському наставнику є колишній півзахисник "синіх" Френк Лемпард. У цьому випадку йдеться про тимчасову роботу на посаді головного тренера "Челсі" терміном до кінця поточного сезону.

Лемпард залишився без роботи після звільнення з "Евертона" у січні 2023 року. Він керував "Челсі" з липня 2019 року до січня 2021 року, перш ніж був звільнений і замінений Томасом Тухелем.

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