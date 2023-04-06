В Англії порівняли Мудрика з легендою "Ліверпуля"

Українцю потрібен час для того, щоб звикнути до англійського футболу

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик зможе стати справжнім лідером "Челсі" після адаптації до англійського футболу.

Такою думкою колишній форвард "синіх" Деніел Старрідж поділився в інтерв'ю Sky Sports.

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Ексфорвард збірної Англії Деніел Старрідж вважає, що Михайлу Мудрику завдали шкоди підвищені очікування, викликані ажіотажем навколо його трансферу. Експерт упевнений: коли тиск на українця поменшає, він продемонструє свої найкращі якості.

За вісім поєдинків у складі "Челсі" Мудрик не забив жодного гола та зробив одну результативну передачу. Але Старрідж зауважив, що українець уже впевненіше почувається у складі "синіх".

"Він молодий хлопець, на якого впала велика відповідальність. І Мудрик вчиться з нею справлятися. Це перший великий сезон для нього, і вінгер прогресує в кожному матчі. Але не треба чекати від нього дива", — заявив Деніел Старрідж.

Сильні якості Мудрика

Експерт порівняв українського півзахисника із футболістом, який уже довгий час захищає кольори "Ліверпуля". На думку Старріджа, Мудрику притаманні якості, аби ефективно завершувати атаки своєї команди.

"Мудрик здатний створювати динаміку в середині поля, починати атаки своєї команди. Але він є й добрим фінішером. Українець нагадує мені Фірміно з "Ліверпуля". Не варто лаяти його за кожен втрачений момент", — додав Деніел Старрідж.

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