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Ломаченко розповів про порівняння Хейні з Мейвезером

6 квітня 2023 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко розповів усе, що думає про Хейні з Мейвезером
Українець готується до найважливішого бою у кар'єрі
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Український боксер Василь Ломаченко у рамках підготовки до бою проти Девіна Хейні дав характеристику своєму майбутньому супернику. Василь не став відповідати на провокаційне питання про те, чи цей поєдинок є його останнім шансом у професійному спорті.

Ломаченко назвав Хейні дуже небезпечним суперником в інтерв'ю Boxing Scene.

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Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 20 травня у Лас-Вегасі побореться за титул із молодим американцем Девіном Хейні. Українця вважають аутсайдером цього поєдинку. Експерти кажуть, що для Ломаченка бій із Хейні стане останнім шансом здобути титул, але Василь не коментує цю оцінку.

Девін Хейні проти Василя Ломаченка

Ломаченко вважає Хейні висококласним спортсменом. Українець вивчив манеру бою суперника та продовжує готуватися до протистояння з американцем.

"Другий бій Хейні з Камбососом був проведений на дуже високому рівні. Завдяки цьому Девін отримав величезний досвід у великих поєдинках. Хейні є дуже сильним і розумним боксером. Мені подобається його стиль, і я розумію, що ми матимемо дуже важкий бій", — розповів Василь Ломаченко.

Хейні проти Мейвезера

Українцю не подобається порівняння Девіна Хейні з Флойдом Мейвезером, яке останніми місяцями часто циркулює в американській пресі. Ломаченко вважає, що його майбутній суперник ще не досягнув піка кар'єри.

"Знаю, що вже зараз багато експертів порівнюють Хейні з Мейвезером. Але не впевнений, що це коректне порівняння. Час ще не настав. Дівчині є куди рости", — заявив Василь Ломаченко.

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