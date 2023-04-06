Ломаченко рассказал все что думает о Хейни с Мейвезером

Украинец готовится к важнейшему бою в карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко в рамках подготовки к бою против Девина Хейни дал характеристику своему будущему сопернику. Василий не стал отвечать на провокационный вопрос о том, является ли этот поединок его последним шансом в профессиональном спорте.

Ломаченко назвал Хейни очень опасным соперником в интервью Boxing Scene.

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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко 20 мая в Лас-Вегасе сразится за титул с молодым американцем Девином Хейни. Украинца считают аутсайдером этого поединка. Эксперты говорят, что для Ломаченко бой с Хейни станет последним шансом завоевать титул, но Василий не комментирует эту оценку.

Ломаченко считает Хейни высококлассным спортсменом. Украинец изучил манеру боя соперника и продолжает готовиться к противостоянию с американцем.

"Второй бой Хэйни с Камбососом был проведен на очень высоком уровне. Благодаря этому Девин получил огромный опыт в больших поединках. Хейни является очень сильным и умным боксером. Мне нравится его стиль, и я понимаю, что у нас будет очень тяжелый бой", — рассказал Василий Ломаченко.

Хейни против Мейвезера

Украинцу не нравится сравнение Девина Хейни с Флойдом Мейвезером, которое в последние месяцы часто циркулирует в американской прессе. Ломаченко считает, что его будущий соперник еще не достиг пика карьеры.

"Знаю, что уже сейчас многие эксперты сравнивают Хейни с Мейвезером. Но не уверен, что это корректное сравнение. Время еще не пришло. Девину есть куда расти", — заявил Василий Ломаченко.

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